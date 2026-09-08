الخيول والماشية واللحوم.. ماذا تخطط مصر وليبيا لتعزيز التجارة الحيوانية؟

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفداً من المركز الوطني للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا الشقيقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البيطري بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم حركة التجارة في الحيوانات ومنتجاتها، خاصة فيما يتعلق بملف الخيول والإجراءات الصحية والمحجرية المرتبطة بحركتها بين دول المنطقة.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن اللقاء يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، ودعم تبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتيسير حركة التجارة البينية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الهيئة أن المباحثات تناولت الإجراءات والاشتراطات البيطرية المنظمة لحركة الخيول بين البلدين، وفترات الحجر البيطري للخيول المشاركة في المسابقات الرياضية والشعبية وسباقات الجمال، فضلاً عن إجراءات التعامل مع خيول الترانزيت القادمة من دول شمال أفريقيا والمتجهة إلى ليبيا، سواء عبر النقل البري أو الجوي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الوبائية بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا، خاصة تونس والجزائر والمغرب، وفي هذا السياق أكد الدكتور حامد الأقنص على الجانب الليبي أهمية العمل على تحديث ووضوح الموقف الوبائي وفقاً لمتطلبات المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، بما يدعم سلامة حركة الحيوانات ويسهم في تيسير التجارة بين دول المنطقة، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والمساندة في الملفات المتعلقة بعرض وتوثيق الموقف الوبائي لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بمشاركة ليبيا في البطولة الأفريقية للخيول، والمقرر إقامتها في مصر خلال فبراير 2027، وإنهاء الإجراءات المنظمة لمشاركة الخيول الليبية وفقاً للاشتراطات المحجرية البيطرية المصرية والموقف الوبائي وقت انعقاد البطولة.

واستعرض الوفد الليبي الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تحليل المخاطر والفحوص المعملية الخاصة بالفصيلة الخيلية من خلال مختبر بنغازي، حيث رحب الجانب المصري بتقديم الدعم والإشراف الفني وتبادل الخبرات بما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات والفحوص المعملية.

وتناولت المباحثات كذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مختلف الفصائل الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، حيث أوضح الوفد الليبي أنه يجري إعداد المواصفات والاشتراطات المنظمة للاستيراد والتصدير تمهيداً لتبادلها ودراستها مع الجانب المصري.

كما بحث الجانبان مقترح إنشاء منظومة متكاملة بمنطقة الكُفرة الليبية تضم محجراً بيطرياً حدودياً ومجزراً آلياً، بما يمكن أن يسهم في تسهيل حركة تجارة الماشية والجمال واللحوم بين مصر وليبيا والسودان ودول القارة الأفريقية، ودعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير مصادر متنوعة للحوم الحمراء في منطقة شمال أفريقيا.

وفي مجال بناء القدرات، وجه الجانب الليبي دعوة إلى وفد فني من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لزيارة ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، للمشاركة في أنشطة فنية وتدريبية تستهدف رفع قدرات الكوادر البيطرية الليبية في التعامل مع ملف الخيول والتواصل الفني مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إلى جانب عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها الأمراض الوبائية العابرة للحدود، ونقل الأجنة، ورفع كفاءة المختبرات، والأمن الحيوي.

كما وجه الوفد الليبي الدعوة إلى الجانب المصري للمشاركة في بطولة قفز الخيول المقرر إقامتها في ليبيا خلال الفترة ذاتها، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال صحة ورعاية الخيول.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الفني بين الجهات البيطرية المختصة في البلدين، والعمل على استكمال دراسة البروتوكولات والشهادات الصحية المنظمة لحركة الخيول، بما يدعم انسياب حركة التجارة بصورة آمنة، ويعزز التعاون المصري الليبي في مجالات الصحة الحيوانية والحجر البيطري، ويسهم في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.