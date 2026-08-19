قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي في ضيافة برشلونة.. ليلة تاريخية على مسرح «كامب نو».. تفاصيل مهمة
روسيا تعلن إستهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني في ميناء تشورنومورسك
بعد تكليفه من الإمام الأكبر.. أول قرارات رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب
طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد
3 مباريات ودية جمعت الأهلي وبرشلونة قبل صدام كأس خوان جامبر
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام
ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
كريم سامي يستقبل عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم.. اليوم
رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
بعد الارتفاع .. إلى أين وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء؟!
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير عالمي من كوارث الأوبئة الحيوانية ودعوات لإنفاق مليارات الدولارات على الخدمات البيطرية

تحذير عالمي من كوارث الأوبئة الحيوانية ودعوات لإنفاق مليارات الدولارات على الخدمات البيطرية
تحذير عالمي من كوارث الأوبئة الحيوانية ودعوات لإنفاق مليارات الدولارات على الخدمات البيطرية
أ ش أ

دعت رئيسة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (دبليو أو إيه إتش) إلى زيادة إنفاق الدول مليارات الدولارات على الخدمات البيطرية والرعاية الصحية للحيوانات لتعزيز الوقاية من الأوبئة والحد من مخاطر كوارث واسعة النطاق قد تشمل الإعدام الجماعي للماشية أو انتقال أمراض حيوانية إلى البشر والتسبب في جائحة بشرية.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن رئيسة المنظمة، إيمانويل سوبيران، قولها في مقابلة صحفية، إن على القطاعين العام والخاص زيادة الاستثمار، بينما ينبغي على الحكومات الحذر مما وصفته بـ"الاقتصاد الزائف"، المتمثل في خفض الإنفاق على صحة الحيوان لتحويل الموارد إلى ميزانيات الأمن.

وقد سلطت التفشيات المميتة لفيروس "إيبولا" وفيروس "هانتا" (الذي ينتقل عبر القوارض) هذا العام، الضوء على خطر ما يطلق عليه بـ"الأمراض الحيوانية المنشأ"، التي تنتقل من الماشية أو الحيوانات البرية إلى البشر.

كما كشفت عمليات الإبادة الجماعية للدجاج بسبب انتشار إنفلونزا الطيور عن التكاليف الباهظة للأمراض الحيوانية.

وشددت سوبيران، المتخصصة في الطب البيطري والصحة العامة على أنه: "ما لم تمتلك جميع الدول خدمات بيطرية قوية، ستظل عرضة للخطر".

وتُقدّر "المنظمة العالمية لصحة الحيوان" أن الإنفاق على أنظمة الصحة الحيوانية العامة يحتاج إلى زيادة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار سنوياً لتحسين المراقبة والامتثال للمعايير الدولية. وتشير المنظمة إلى أن هذه الأموال ضرورية للأطباء البيطريين، وتطوير الكوادر، وأنظمة المختبرات، والمراقبة، والأدوية، والوظائف التنظيمية والتفتيشية، وتقديم الخدمات للمزارعين.

وحسب تقديرات منظمة "دبليو أو إيه إتش"،فإن المساعدات الإنمائية الدولية للخدمات البيطرية تقل حالياً عن مليار دولار سنوياً، مما يظهر حجم فجوة الاستثمار.

وحذرت سوبيران من أنه في حين أن إعادة تخصيص الحكومات للأموال نحو الأمن والدفاع أمر "يمكن استيعابه"، إلا أنه سيكون من الخطأ خفض تمويل صحة الحيوان لتحقيق ذلك. وأضافت أن "الأمراض ذات الأصل الحيواني قد تُنشر عمداً وتُستخدم كأسلحة بيولوجية".

وقالت: "إن تعزيز الخدمات البيطرية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تعزيز الأمن العالمي والوطني. فهو يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، والصحة العامة، والاقتصاد، وسبل العيش، والتجارة، والتنوع البيولوجي أيضاً".

وتشير تقديرات منظمة "دبليو أو إيه إتش" إلى أن الإنفاق على الحيوانات لا يتجاوز 0.6 في المائة من الإنفاق العالمي على الصحة، برغم أن غالبية الأمراض المعدية البشرية المعروفة والناشئة ذات أصل حيواني. وتقول المنظمة إن خُمس أو أكثر من الإنتاج الحيواني العالمي يُفقد سنوياً بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وبينت الأرقام أن أكثر من 160 مليون دجاجة في 64 دولة نفقت منذ العام الماضي بسبب إنفلونزا الطيور أو نتيجة عمليات الإعدام التي اتُخذت استجابةً لها. وقد انتشر الفيروس إلى حيوانات أخرى، بما في ذلك الماشية والدلافين والحيوانات الأليفة، ما أثار مخاوف من إمكانية تبادله المادة الوراثية مع مسببات الأمراض الأخرى الموجودة، وانتقاله بسهولة إلى البشر وفيما بينهم.

في الولايات المتحدة، حيث أُعدمت عشرات الملايين من الدجاجات، ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير منذ بدء تفشي المرض، على الرغم من أن وزارة العدل قد اكتشفت لاحقاً أن الشركات تواطأت لرفع الأسعار أكثر من اللازم.

تعمل "المنظمة العالمية لصحة الحيوان" بالتعاون مع الدول لتذليل العقبات أمام التطعيم ضد إنفلونزا الطيور، والذي قد يكون وسيلة وقائية جيدة "في بعض الحالات"، كما صرحت سوبيران.

وأدى عودة الدودة اللولبية (الحلزونية) مجدداً إلى الولايات المتحدة- وهي طفيل آكل للحوم كان قد تم استئصاله منها لعقود- إلى تسليط الضوء على التكلفة المحتملة للسماح بضعف مناعة الحيوانات القائمة منذ زمن طويل.

وتشير التقارير إلى أن آفة الدودة اللولبية انتشرت من بنما شمالاً عبر أمريكا الوسطى والمكسيك قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة في يونيو، ما زاد من حدة الاتهامات بأن سنوات من نقص الاستثمار، وما تلاها من تخفيضات في عدد الموظفين أخيراًً، تركت السلطات غير مستعدة بشكل كافٍ.

وشددت سوبيران على أن "المنظمة العالمية لصحة الحيوان" تعمل مع الدول المتضررة بالتعاون مع "منظمة الأغذية والزراعة" التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتنسيق الاستجابة.

المعروف أن "المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1924، تحت اسم "المكتب الدولي للأوبئة"، وجرى تغيير اسمها في أبريل 2010، وقفز عدد أعضائها من 28 إلى 175 دولة حالياً.

رئيسة المنظمة العالمية لصحة الحيوان دبليو أو إيه إتش الخدمات البيطرية الرعاية الصحية للحيوانات تعزيز الوقاية من الأوبئة الحد من مخاطر كوارث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

اسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

ترشيحاتنا

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 260 تتوجه إلي قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 260 تتوجه إلي قطاع غزة

حرائق الغابات

اليونان ترفع تحذير حرائق الغابات إلى الفئة الرابعة

ورشة عمل بالزراعة

تعزيز دور الابتكار في خدمة ودعم المزارعين.. ورشة عمل تنظمها الزراعة

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد