الأهلي في ضيافة برشلونة.. ليلة تاريخية على مسرح «كامب نو».. تفاصيل مهمة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب «كامب نو» مساء اليوم الأربعاء لمتابعة مواجهة استثنائية تجمع الأهلي ببرشلونة الإسباني في النسخة الـ61 من كأس خوان جامبر في اختبار أوروبي من العيار الثقيل يخوضه الفريق الأحمر قبل إسدال الستار على تحضيراته للموسم الجديد.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في مواجهة تمثل الظهور الأول للأهلي في تاريخ بطولة كأس خوان جامبر كما تمنح بطل مصر وأفريقيا فرصة جديدة لإضافة اسم برشلونة إلى قائمة عمالقة أوروبا الذين سبق له مواجهتهم على مدار تاريخه.

ولا تقتصر أهمية المباراة على كونها البروفة الأخيرة للفريقين قبل بداية الموسم إذ تحمل المواجهة خصوصية أخرى بوجود المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ضمن صفوف برشلونة بعدما انتقل اللاعب الشاب إلى النادي الكتالوني ليجد نفسه في اختبار مختلف أمام فريقه السابق وفي ملعب يعد من أشهر مسارح كرة القدم العالمية.

الأهلي يختتم تحضيراته بمواجهة برشلونة

اختار الأهلي أن ينهي استعداداته للموسم الجديد بمواجهة من الوزن الثقيل في خطوة تعكس قيمة المباراة بالنسبة إلى الجهاز الفني الذي يبحث عن اختبار حقيقي لقدرات لاعبيه قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وتأتي مواجهة برشلونة في توقيت يسعى خلاله الأهلي إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية سواء على المستوى البدني أو الخططي خاصة أن مواجهة فريق بحجم برشلونة تفرض على اللاعبين التعامل مع نسق مرتفع وضغوط مختلفة عن المباريات التحضيرية المعتادة.

وفي المقابل ينظر برشلونة إلى اللقاء باعتباره فرصة أخيرة لاختبار عناصره قبل بداية الموسم الإسباني في ظل رغبة الفريق الكتالوني في الدخول إلى المنافسات الرسمية بأفضل صورة ممكنة.

وتمنح طبيعة اللقاء كلا الفريقين فرصة مهمة لتقييم مدى جاهزيتهما وإن كانت المواجهة تحمل بالنسبة إلى الأهلي قيمة جماهيرية وتاريخية أكبر بالنظر إلى ندرة ظهور الأندية المصرية في مثل هذه المناسبات على ملاعب عمالقة أوروبا.

أول ناد مصري وأفريقي في كأس خوان جامبر

يدخل الأهلي تاريخ كأس خوان جامبر من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول ناد مصري وأفريقي يشارك في البطولة التي تحمل اسم مؤسس برشلونة وأحد أبرز الشخصيات التاريخية في النادي الكتالوني.

وتحولت البطولة على مدار سنوات طويلة إلى مناسبة سنوية يستضيف خلالها برشلونة أحد أبرز أندية العالم لتكون مواجهة الأهلي أمام الفريق الإسباني محطة جديدة في تاريخ البطولة.

وتكتسب مشاركة الأهلي أهمية إضافية باعتبارها امتدادًا للحضور المتزايد للنادي على الساحة الدولية بعد مشاركاته المتكررة في كأس العالم للأندية واحتكاكه بأبرز أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية.

تاريخ الأهلي مع كبار أوروبا

لم تكن مواجهة برشلونة هي المرة الأولى التي يقف فيها الأهلي أمام أحد عمالقة القارة الأوروبية إذ يمتلك النادي سجلًا طويلًا من المباريات أمام أندية الصف الأول سواء في مواجهات ودية أو بطولات رسمية.

وعلى المستوى الرسمي اصطدم الأهلي ببايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 التي أقيمت في قطر وخسر الفريق المصري المباراة بهدفين دون رد سجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبعد عامين تكرر الموعد مع أحد أكبر أندية أوروبا عندما واجه الأهلي ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.

وقدم الأهلي مباراة قوية أمام بطل أوروبا لكنه خسر في النهاية بنتيجة 4-1 وسجل علي معلول هدف الفريق الأحمر الوحيد من ركلة جزاء.

أما أحدث المواجهات الرسمية أمام الأندية الأوروبية الكبرى فجاءت في كأس العالم للأندية 2025 عندما واجه الأهلي بورتو البرتغالي في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل 4-4 في لقاء شهد واحدة من أكثر النتائج إثارة في تاريخ مشاركات الفريق بالبطولة العالمية.

انتصار الأهلي على بايرن ميونخ

وعلى مدار تاريخه نجح الأهلي في تحقيق عدد من الانتصارات اللافتة أمام عمالقة أوروبا كان أبرزها الفوز على بايرن ميونخ الألماني عام 1977 بنتيجة 2-1.

وسجل شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب هدفي الأهلي في تلك المباراة ليحقق الفريق المصري انتصارًا بقي حاضرًا في ذاكرة جماهيره باعتباره واحدًا من أبرز انتصاراته الدولية.

ولم يكن الفوز على بايرن مجرد مناسبة عابرة إذ أكد قدرة الأهلي على منافسة كبار القارة الأوروبية وتحقيق نتائج لافتة أمام أندية تمتلك تاريخًا وإمكانات ضخمة.

الأهلي يهزم ريال مدريد في استاد القاهرة

وفي عام 2001 صنع الأهلي واحدة من أشهر مفاجآته أمام عمالقة أوروبا بعدما تمكن من الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في استاد القاهرة.

وجاء هدف المباراة عن طريق صنداي ليمنح الأهلي انتصارًا تاريخيًا على النادي الملكي في واحدة من أشهر المواجهات الودية التي جمعت الفريق بأندية القارة العجوز.

وبعدها بعام واصل الأهلي حضوره القوي أمام كبار أوروبا عندما تغلب على روما الإيطالي بنتيجة 2-1 وسجل إبراهيم سعيد وأفيلينو هدفي الفريق فيما أحرز فينتشنزو مونتيلا هدف النادي الإيطالي.

باريس سان جيرمان وبنفيكا ضمن قائمة الضحايا

وفي 2006 خاض الأهلي مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في فرنسا وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 قبل أن تأتي احتفالات النادي بمئويته في العام التالي لتفتح الباب أمام سلسلة جديدة من المباريات الأوروبية الكبرى.

وخلال عام 2007 واجه الأهلي برشلونة وخسر أمامه برباعية نظيفة قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1.

كما عاد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في عام 2012 لكنه خسر بنتيجة 2-1.

وفي 2016 شهدت الإمارات واحدة من أكثر مباريات الأهلي إثارة أمام روما الإيطالي بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 4-3 في لقاء شهد مشاركة محمد صلاح مع الفريق الإيطالي وتسجيله أحد أهداف روما.

واختتم الأهلي هذه السلسلة من المواجهات الأوروبية البارزة بالفوز على أياكس الهولندي بهدفين دون رد عام 2018 في مباراة اعتزال حسام غالي.

الأهلي وبرشلونة.. 3 مواجهات سابقة

يحمل لقاء اليوم الرقم الرابع في تاريخ مواجهات الأهلي وبرشلونة بعدما سبق للفريقين أن التقيا في ثلاث مناسبات سابقة.

وكانت المواجهة الأولى عام 1961 وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6-1 قبل أن يلتقي الفريقان مجددًا في كأس ويمبلي عام 2009 ويحقق النادي الكتالوني الفوز بنتيجة 4-1.

أما اللقاء الثالث فجاء عام 2007 خلال احتفالات الأهلي بمئويته وانتهى بفوز برشلونة برباعية نظيفة.

وبالتالي يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع برشلونة بعدما حسم الفريق الكتالوني المباريات الثلاث السابقة لصالحه.