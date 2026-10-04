ضبط شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصورها في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، الأحد، من إلقاء القبض على شاب في أوائل العقد الرابع من عمره بتهمة الابتزاز والتشهير بفتاة عبر وسائل الاتصالات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة "م. ل"، 21 سنة، تتهم شابا يدعى “محمد. ط”، 34 سنة، بتهمه التهديد والابتزاز الإلكتروني.

بلاغ أسرة الفتاة

وأفادت الفتاة الضحية في بلاغات بأن الشاب بعث لها رسائل تهديد جاء منها عبارة "هتسمعي كلامي ولا أنشر صورك".

تحرك أمني عاجل

ونظرا لخطورة الواقعة وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد أحمد جمعة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور لعرضه على جهات التحقيق.

سقوط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.