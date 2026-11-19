أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي ينافس عددًا من أكبر الأندية العالمية على جائزة أكثر نادٍ في العالم من حيث الشعبية، المقدمة من جلوب سوكر، مشيرًا إلى تقدم القلعة الحمراء في التصويت.

الأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الأهلي ينافس على جائزة أكثر نادٍ في العالم من حيث الشعبية، المقدمة من جلوب سوكر، مع أندية برشلونة وريال مدريد وميلان ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وهي أندية تمتلك تاريخًا عظيمًا وتضم أفضل نجوم العالم، فضلًا عن الاستثمارات والتسويق والرعايات الضخمة".

وأضاف: "من يستطيع في إفريقيا والشرق الأوسط منافسة هذه الأندية الكبيرة سوى الأهلي، ملك إفريقيا والشرق الأوسط، الذي يتفوق على جميع أندية المنطقة، ويتصدر التصويت ويحظى بأكبر عدد من الأصوات".

وتابع: "جمهور الأهلي عظيم، ولا يحتاج إلى مطالبة من أحد للتصويت، فهو من قاد فريقه لتصدر التصويت، وأثبت مجددًا حجم شعبيته الكبيرة".