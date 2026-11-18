كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق زيورخ، كواليس رفضه العودة إلى تدريب جراسهوبرز، رغم تلقيه اتصالات من ناديه السابق، موضحًا الأسباب التي دفعته لاختيار قيادة فريقه الحالي خلال الصيف الماضي.

وكان كولر قد تلقى عرضًا من جراسهوبرز للعودة إلى منصبه السابق، لكنه فضّل خوض تجربة جديدة مع زيورخ، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الأخير، إلى جانب عدم شعوره بأن جراسهوبرز أصبح النادي الذي عرفه خلال سنواته السابقة.

ويمتلك كولر تاريخًا طويلًا مع جراسهوبرز، إذ قضى مسيرته الكروية بالكامل داخل صفوفه خلال الفترة من 1979 إلى 1996، وخاض أكثر من 400 مباراة، وتوج بسبعة ألقاب للدوري السويسري وخمسة ألقاب للكأس المحلية.

كما سبق للمدرب السويسري قيادة جراسهوبرز فنيًا، ونجح في التتويج معه بلقب الدوري السويسري عام 2003، قبل أن تنتهي تجربته مع النادي بصورة مخيبة للآمال.

مارسيل كولر يكشف كواليس رحيله عن جراسهوبرز

وتحدث كولر، في تصريحات نقلتها صحيفة «bluewin» السويسرية، عن الظروف التي أدت إلى نهاية رحلته مع جراسهوبرز، مشيرًا إلى أن تراجع مستوى الفريق والمشكلات التي واجهها النادي أثرت على تجربته.

وقال مدرب زيورخ: «كان أمرًا محزنًا، لم نعد ذلك الفريق الذي يحصد البطولات، واجهنا مشكلات كثيرة ولم نتمكن من العودة إلى هذا المستوى».

وأضاف: «لقد خسرنا مباراة، وبينما كنا على وشك المغادرة، ظهر مشجعو جراسهوبرز وبدأوا في توجيه الإهانات ومحاولة مواجهتنا».

وواصل: «لقد انتهت رحلتي هناك وقدمت استقالتي، وهكذا افترقنا، وكنت أعلم أن هذه هي نهايتي مع جراسهوبرز».

كولر يوضح سبب تفضيل تدريب زيورخ

وعن إمكانية العودة إلى جراسهوبرز خلال الصيف الماضي، أكد مارسيل كولر أن النادي تواصل معه بالفعل، لكنه كان قد اقترب من إتمام اتفاقه مع زيورخ، فضلًا عن اختلاف صورة جراسهوبرز الحالية عن النادي الذي ارتبط به لسنوات طويلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «عليّ أن أذكر أن نادي جراسهوبرز تواصل معي أيضًا، لكنني كنت قد قطعت شوطًا طويلًا في المحادثات مع زيورخ، لم يعد هذا هو النادي الذي عهدته وعشت فيه لسنوات».