القبض على طرفى مشاجرة داخل عقار بالهرم بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بالجيزة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (القائمة على النشر ، نجلها) ، طرف ثان: (أحد الأشخاص "بالمعاش لم يسبق له الإنتماء لهيئة الشرطة" ، زوجته ، نجلهما) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتبادلا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





