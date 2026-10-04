قردان طليقان أعلى شجرة بالعجوزة.. النيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان والتحري عن مالكهما

أمرت النيابة العامة بالعجوزة، بإيداع قردين داخل حديقة الحيوان لتلقي الرعاية الطبية والفحص البيطري، مع سرعة إجراء التحريات لتحديد هوية مالكهما، بعد العثور عليهما طليقين أعلى شجرة بجوار نادي الترسانة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتجمع عدد كبير من المواطنين في أحد شوارع منطقة العجوزة، بعد ظهور قردين يتسلقان أفرع شجرة مرتفعة بالقرب من سور نادي الترسانة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع الموقف وتأمين المارة، خاصة مع تجمع المواطنين حول الشجرة لمتابعة القردين وتصويرهما.

ووصلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الطب البيطري والجهات المعنية إلى المكان، وجرى التعامل مع القردين باستخدام الوسائل المناسبة، ونجحت جهود الإنقاذ في إنزالهما من أعلى الشجرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإيداع القردين داخل حديقة الحيوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفحصهما بيطريًا، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية مالكهما، وبيان كيفية تواجدهما طليقين أعلى الشجرة.