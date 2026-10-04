المدخنة ولعت.. حريق بمطعم أسماك شهير بالتجمع والحماية المدنية تسيطر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل أسماك بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بوجود دخان

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل محل أسماك بالتجمع الأول، وتصاعد أدخنة من داخله.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المكان.

الحريق في المدخنة

وبالفحص والمعاينة، دلت التحريات أن الحريق نشب في مدخنة المطعم.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده لباقي المحل أو المحلات المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات ، وجارٍ تقدير الخسائر المادية واتخاذ الإجراءات القانونية.