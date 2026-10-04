حريق كبير داخل مخزن لتجميع قش الأرز بالدقهلية

نشب حريق كبير داخل مخزن لتجميع قش الأرز دون خسائر في الأرواح بقرية منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن اشتعال كميات كبيرة من القش.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن لتجميع قش الأرز بقرية منشأة عبد الرحمن.

انتقل ضباط المباحث و الحماية المدنية بعدد و سيارات الإطفاء الى مكان الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والمنشآت المجاورة.

وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، مع إجراء عمليات تبريد في محيط الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن مخصص لتجميع قش الأرز، مقام على مساحة حوالى فدان ويضم كميات كبيرة من قش الأرز .

واتخذت قوات الحماية المدنية الإجراءات اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة والمساكن والمنشآت المجاورة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .