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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد 63 يومًا من حملة «100 يوم صحة».. الدقهلية تقدم 4.7 مليون خدمة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة

 واصلت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تنفيذ فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة»، لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك على مدار 63 يومًا منذ انطلاق الحملة في الأول من أغسطس.

وأوضح  الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة واصلت تقديم خدماتها بكامل طاقتها من خلال المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والفرق الطبية المتنقلة، إلى جانب المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة وتنمية الأسرة المصرية والتوعية الصحية، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان بتعليمات اللواء طارق مرزوق مخافظ الدقهليه 

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات والاستفادات التي تم تقديمها خلال فترة الحملة بلغ 4,712,615 خدمة واستفادة مجانية، شملت مختلف أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية وخدمات تنمية الأسرة والتوعية الصحية.

وشملت خدمات الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأم والطفل المتكاملة نحو 1,780,626 خدمة واستفادة، تضمنت خدمات الكشف والمتابعة والرعاية الأساسية، وخدمات صحة الطفل والمرأة، وغيرها من الخدمات المقدمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية.

كما تم تقديم خدمات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج لنحو 28,363 مستفيدًا، إلى جانب تقديم 34,611 خدمة ضمن خدمات الألبان، فضلًا عن تقديم 137,350 جرعة تطعيم من خلال منافذ وفرق التطعيم المختلفة بالمحافظة.

وفي مجال الرقابة على الأغذية والمياه والبيئة، تم تنفيذ أعمال رقابية وفحوصات شملت 915 منشأة، وسحب وفحص 4,134.5 عينة مياه، و67.2 عينة صرف صحي، إلى جانب فحص ومتابعة 121 حمام سباحة، في إطار جهود الحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر الصحية والبيئية.

وعلى مستوى المستشفيات، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 1,785,628 خدمة، تضمنت 601,486 ترددًا بالعيادات الخارجية، و524,016 تذكرة صرف علاج، و131,283 فحصًا بالتحاليل الطبية، و103,644 خدمة أشعة، و71,447 خدمة بأقسام الطوارئ، و58,216 جلسة غسيل كلوي، و39,711 خدمة بطب الأسنان، و38,854 جلسة علاج طبيعي، و4,092 عملية جراحية، و16,851 حالة محجوزة بالأقسام الداخلية، و5,899 حالة محجوزة بالرعاية المركزة، و5,305 حالات بالحضانات ورعايات الأطفال، إلى جانب صرف 5,207 أكياس دم ومشتقاته، وتنفيذ 1,633 إجراءً تداخليًا، بما يعكس تنوع وتكامل الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة للمواطنين على مدار أيام الحملة.

كما استفاد المواطنون من خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بإجمالي بلغ نحو 523,992 خدمة واستفادة، شملت عددًا من المبادرات التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم خدمات الفحص والمتابعة والعلاج وفقًا لطبيعة كل مبادرة.

وفي مجال تنمية الأسرة المصرية، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات نحو 177,653 مستفيدًا، إلى جانب تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

كما واصلت فرق التثقيف الصحي تنفيذ الأنشطة التوعوية بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال 27,902 ندوة ولقاء توعوي، استفاد منها نحو 244,392 مواطنًا، تناولت موضوعات صحية ووقائية متعددة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن استمرار الحملة بهذا المعدل يعكس تكامل جهود الفرق الطبية والإدارية وجميع الجهات المشاركة، مشيرًا إلى أن الفرق تعمل بصورة مستمرة للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، والاستفادة من القوافل والفرق المتنقلة ومنافذ تقديم الخدمة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة.

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الدقهلية محافظة حصاد صحة

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