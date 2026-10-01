محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة في المنصورة

افتتح طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والسفير روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر، الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام أبناء الدقهلية للتعرف على الثقافة والمعرفة والمجتمع الأمريكي.

وأعرب مرزوق عن خالص سعادته وتقديره لزيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق له إلى محافظة الدقهلية، والمشاركة في افتتاح الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، مؤكداً أن افتتاح هذا الركن يمثل إضافة مهمة إلى الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبة، ويعكس أهمية التعاون الثقافي والمعرفي في تعزيز جسور التواصل بين الشعوب.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن إقامة الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة تعكس حرص الجانبين المصري والأمريكي على دعم مجالات المعرفة والثقافة والتعليم، وإتاحة مساحات جديدة للتبادل الثقافي والحوار، بما يتيح للشباب والطلاب والباحثين التعرف على تجارب وثقافات مختلفة والاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة.

وأضاف أن افتتاح هذا الركن لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى خدمات المكتبة، وإنما يجسد رؤية أوسع تؤكد أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على المجالات السياسية والاقتصادية، بل تمتد إلى الإنسان والمعرفة والثقافة والتعليم، باعتبارها جسوراً حقيقية للتفاهم والتواصل بين الشعوب.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الاستثمار في وعي الإنسان وبناء قدراته المعرفية والثقافية يمثل أحد أهم مقومات التنمية وبناء المجتمعات، في إطار التنمية المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن أبناء الدقهلية، ولا سيما الشباب والطلاب والباحثين، سيكونون أمام فرصة مهمة من خلال الركن الأمريكي للتعرف على جوانب مختلفة من الثقافة والمجتمع الأمريكي، والاطلاع على الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي، والاستفادة من مصادر المعلومات والمعرفة المتاحة، إلى جانب المشاركة في الأنشطة والبرامج التي يمكن أن تسهم في تنمية المهارات وتبادل الخبرات والأفكار.

وأوضح المحافظ أن مكتبة مصر العامة بالمنصورة تمثل أحد الصروح الثقافية والمعرفية المهمة بالمحافظة، لما تقدمه من خدمات وأنشطة تستهدف مختلف الفئات العمرية، مؤكداً أهمية تطوير هذه الخدمات بصورة مستمرة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والجهات الدولية، بما يحقق الاستفادة المثلى لأبناء المحافظة.

ويضم الركن الأمريكي أكثر من 400 كتاب، وعدداً من أجهزة الحاسب الآلي، وطابعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى منطقة للقراءة الحرة، ومنطقة للتدريب، وأخرى لأجهزة الكمبيوتر، بما يوفر بيئة مناسبة للتعلم والاطلاع وتنمية المهارات والاستفادة من التكنولوجيا ومصادر المعرفة الحديثة.

وعقب افتتاح الركن الأمريكي، اصطحب محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في جولة تفقدية داخل مكتبة مصر العامة، شملت المسرح الروماني بالمكتبة، حيث تعرف الوفد على الإمكانات والخدمات التي توفرها المكتبة في المجالات الثقافية والمعرفية.

كما تفقد محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة، واطلعا على أحد المشروعات والخدمات التي تستهدف دعم وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة والاستفادة من نهر النيل في مجالات النقل والترفيه، ثم توجه المحافظ ومرافقوه لتفقد متحف دار ابن لقمان بالمنصورة، أحد المعالم التاريخية المهمة بالمحافظة، للتعرف على جانب من تاريخ مدينة المنصورة وتراثها.

ومن جانبه، أعرب السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر، عن خالص سعادته بزيارة محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، وتقديره لحسن وحفاوة الاستقبال من قبل محافظ الدقهلية، مشيراً إلى أن الركن الأمريكي يمثل مساحة للتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية إعجابه بما شاهده خلال الزيارة، مشيراً إلى أنه شاهد مدينة رائعة ومشروعات لم يكن يتوقع أن يراها، ومؤكداً إعجابه الشديد بنهر النيل ومعالم مدينة المنصورة، وما تتمتع به المدينة من مقومات تاريخية وثقافية وحضارية، مشيرا إلى تقديره لجمهورية مصر العربية والشعب المصري.

وفي ختام الزيارة، أكد محافظ الدقهلية أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخصوصاً الشباب، وتوفير المزيد من المساحات التي تدعم القراءة والتعلم والابتكار والتبادل الثقافي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والاستثمار في المعرفة والثقافة.