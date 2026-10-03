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بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
أسماء عبد الحفيظ

الاحتفاظ بجزء من الأموال في المنزل قد يكون اختيارًا يلجأ إليه البعض لتوفير مبلغ للطوارئ أو للمصروفات اليومية، لكن تخزين النقود بطريقة خاطئة قد يعرضها للتلف أو الفقدان، خاصة مع الرطوبة والحرارة وسوء اختيار مكان التخزين.

وفي بعض الحالات قد تتعرض الأوراق النقدية للاتساخ أو التمزق أو التلف بدرجة تجعل التعامل بها أكثر صعوبة، لذلك من المهم الانتباه إلى طريقة حفظها داخل المنزل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

5 أخطاء عند تخزين الفلوس في البيت

1- وضع النقود في مكان رطب

الرطوبة من أكثر الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الأوراق النقدية مع مرور الوقت، خاصة إذا كانت محفوظة داخل أماكن مغلقة وسيئة التهوية.

وضع الأموال داخل الحمام أو بالقرب من مصادر المياه أو في مكان معروف بارتفاع الرطوبة قد يؤدي إلى تغير حالتها وظهور علامات التلف عليها.

ويفضل اختيار مكان جاف ونظيف بعيد عن المياه والرطوبة.

2- تخزين الفلوس بجوار مصدر حرارة

الاحتفاظ بالنقود بالقرب من البوتاجاز أو الفرن أو المدفأة أو أي مصدر حرارة مستمر ليس فكرة جيدة.

ارتفاع الحرارة قد يؤثر على الأوراق والمواد المستخدمة في طباعتها، كما أن وجود النقود بالقرب من مصادر الحرارة يزيد من مخاطر الحريق.

لذلك يجب اختيار مكان بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

3- وضع الأموال داخل أكياس أو علب غير مناسبة

وضع الأموال داخل أكياس أو علب غير مناسبة 

قد يضع البعض النقود داخل أكياس أو علب لا توفر حماية كافية، خصوصًا إذا كانت قابلة للتسرب أو تجمع الرطوبة بداخلها.

كما أن طي الأوراق النقدية بشكل متكرر أو الضغط عليها بطريقة شديدة قد يؤدي إلى تلفها مع الوقت.

والأفضل الاحتفاظ بها بشكل منظم داخل حافظة أو مكان نظيف وجاف ومغلق بصورة مناسبة.

4- إخفاء الفلوس في أماكن يسهل نسيانها

إخفاء الفلوس في أماكن يسهل نسيانها 

من الأخطاء الشائعة توزيع الأموال في أماكن كثيرة داخل المنزل ثم نسيان مكان جزء منها.

وقد تصبح المشكلة أكبر إذا حدث انتقال للسكن أو تنظيف شامل للمنزل، خصوصًا عند وضع الأموال داخل أغراض قديمة أو أماكن غير معتادة.

لذلك إذا كان هناك مبلغ نقدي مخصص للطوارئ، من الأفضل أن يكون محفوظًا في مكان آمن ومنظم ويمكن تذكره بسهولة.

5- الاحتفاظ بمبلغ كبير من النقود في المنزل

حتى مع اختيار مكان جيد للتخزين، فإن الاحتفاظ بمبالغ كبيرة نقدًا داخل المنزل يعرضها لمخاطر السرقة أو الحريق أو التلف.

ولهذا من المهم عدم التعامل مع المنزل باعتباره المكان الوحيد لحفظ المدخرات، خصوصًا بالنسبة للمبالغ الكبيرة.

أما المبلغ النقدي المخصص للطوارئ، فيمكن الاحتفاظ به في حدود الاحتياج الفعلي مع اتخاذ إجراءات مناسبة للحماية.

ماذا تفعلين إذا تعرضت النقود للتلف؟

إذا تعرضت ورقة نقدية للتلف، فلا تحاولي إصلاحها باستخدام مواد لاصقة أو طرق قد تزيد من تلفها.

يمكن الاستفسار من البنك عن إمكانية استبدال الورقة وفق حالتها.

والأهم هو عدم تعريض النقود للمياه أو الحرارة أو المواد الكيميائية بهدف تنظيفها، لأن محاولة إصلاحها بطريقة خاطئة قد تزيد من تلفها.

أفضل طريقة لحفظ النقود في المنزل

إذا كنتِ تحتفظين بمبلغ نقدي للطوارئ، اختاري مكانًا جافًا وبعيدًا عن الحرارة والمياه وأشعة الشمس المباشرة، واحرصي على أن تكون الأوراق محفوظة بشكل منظم دون ضغط أو طي متكرر.

كما يفضل عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في المنزل، وتقليل المخاطر من خلال استخدام وسائل حفظ أكثر أمانًا للمدخرات التي لا تحتاجين إلى الاحتفاظ بها نقدًا.

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