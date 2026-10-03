دون تحرك.. سعر الدولار الآن

يستمر استقرار سعر الدولار مع بدء التعاملات الصباحية اليوم السبت 3-10-2026، داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة في مصر منذ آخر يوم عمل مساء أمس الأول، الخميس.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 52.27 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 52.27 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 52.4 جنيه للشراء و 52.5 جنيه للبيع .

وصل ثاني أعلى سعر دولار 52.3 جنيه للشراء و 52.4 جنيه للبيع في بنك سايب.