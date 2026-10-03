قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية
مفاجأة وادي العقيق.. ما سر المكان الذي ارتبط بتاريخ المدينة المنورة؟
حدث نادر .. الجيش الأمريكي في إجازة بقرار من البنتاجون لهذا السبب
متحدث لجنة إغاثة غزة: مصر أنشأت 18 مخيمًا تستوعب أكثر من 70 ألف عائلة
هل اشتراط التأمين على الحياة في القرض من الربا؟.. دار الإفتاء توضح
هوندا تستعد لاطلاق إليفيت 2027 فيس ليفت الجديدة
دون تحرك.. سعر الدولار الآن
بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل
أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك
تعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان
أول تعليق أمريكي على قرار أوروبا بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب في ولاية تكساس .. ما الجديد ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة وادي العقيق.. ما سر المكان الذي ارتبط بتاريخ المدينة المنورة؟

رند الحربي
رند الحربي
أحمد أيمن

كشفت صانعة المحتوى رند الحربي، تفاصيل مثيرة بشأن وادي العقيق في المدينة المنورة، مسلطة الضوء على جانب لا يعرفه كثيرون عن أحد أشهر الأودية التاريخية في المنطقة، والذي يجمع بين الطبيعة والتاريخ والارتباط بالسيرة النبوية.

وكشفت رند الحربي عن معلومات أثارت اهتمامًا واسعًا حول الوادي وتصدرت تريند تيك توك في السعودية، خاصة أن المشهد الذي يبدو للزائر اليوم كموقع طبيعي مفتوح يخفي وراءه تاريخًا طويلًا من الحياة والعمران والزراعة، فضلًا عن ارتباطه بمواقع وأحداث تركت أثرًا واضحًا في تاريخ المدينة المنورة.

ماذا تعرف عن وادي العقيق؟

أكدت رند الحربي ، أن وادي العقيق لم يكن في فترات تاريخية سابقة مجرد مجرى موسمي للمياه، إذ تشير المصادر التاريخية إلى أنه كان في بعض العصور أشبه بمجرى مائي دائم الجريان، وهو ما ساعد على ظهور مساحات زراعية واسعة على ضفافه.

وتشير المعلومات التاريخية إلى انتشار النخيل والخضروات والبساتين بالقرب من الوادي، إلى جانب عدد من القصور التي شُيدت خلال العصرين الأموي والعباسي، وهو ما يعكس المكانة التي حظي بها الوادي في الحياة الاجتماعية والعمرانية للمدينة.

ومن أكثر الجوانب إثارة في قصة الوادي وجود بقايا وآثار لعدد من القصور التاريخية، من بينها قصور ارتبطت بأسماء شخصيات معروفة في التاريخ الإسلامي، مثل قصر عروة بن الزبير، وقصر سعد بن أبي وقاص، وقصر سكينة بنت الحسين، إلى جانب آثار أخرى.

كما كشفت أعمال التنقيب الأثري في مناطق من الوادي عن قطع وأدوات تاريخية، من بينها كسر أوانٍ زجاجية وأدوات حجرية وأدوات من الحجر الصابوني، وهو ما يعكس قدم الاستيطان البشري في المنطقة.

لماذا يحمل وادي العقيق مكانة خاصة؟

لا تتوقف أهمية وادي العقيق عند الجانب الجغرافي أو الأثري، إذ ارتبط اسمه بالسيرة النبوية، واشتهر بلقب "الوادي المبارك"، كما يمر الوادي بالقرب من مواقع ذات أهمية دينية وتاريخية، من بينها منطقة ذي الحليفة وميقات مسجد الشجرة.

ويمتد الوادي عبر أجزاء واسعة من المدينة المنورة، ويلتقي في مساره مع أودية أخرى، فيما يشكل أحد المسارات الطبيعية لتصريف مياه الأمطار والسيول.

ومن المعلومات التي تضيف بعدًا جديدًا إلى قصة الوادي، أن الدراسات الحديثة رصدت تنوعًا نباتيًا كبيرًا في مناطقه، حيث أُحصي أكثر من 124 نوعًا من النباتات تنتمي إلى 33 فصيلة نباتية، تشمل أشجارًا وشجيرات ونباتات موسمية تتكيف مع طبيعة المنطقة الجافة.

وتتحول أجزاء من الوادي خلال مواسم الأمطار إلى مشهد مختلف تمامًا، مع تجمع المياه ونمو النباتات وازدياد الإقبال على المناطق المفتوحة للتنزه والاستمتاع بالطبيعة.

من موقع تاريخي إلى وجهة سياحية

وخلال السنوات الأخيرة شهد وادي العقيق أعمالًا لتأهيل بعض مناطقه، تضمنت التشجير وتوفير أماكن للجلوس وتطوير مسارات للمشاة، بهدف الحفاظ على طبيعته والاستفادة منه كوجهة تجمع بين البيئة والتاريخ.

كما أصبح مسار وادي العقيق من الوجهات المخصصة للمشي والتنزه في المدينة المنورة، ويبلغ طول أحد مساراته المطورة نحو 1600 متر، ليمنح الزائر فرصة لمشاهدة الوادي والاستمتاع بالمشهد الطبيعي المحيط به.

وقد يبدو وادي العقيق للوهلة الأولى مجرد وادٍ طبيعي إلا أنه يخفي وراءه طبقات متداخلة من التاريخ؛ من المياه والزراعة والقصور القديمة، إلى الآثار والتنوع النباتي والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، وهو ما يمنحه خصوصية تتجاوز كونه مجرد معلم جغرافي في المدينة المنورة.

وادي العقيق مفاجأة وادي العقيق المدينة المنورة السعودية تفاصيل وادي العقيق تيك توك تريند تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تبحث عن الكمال

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد