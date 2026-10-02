يهدد أمن مدينة الرسول.. حكماء المسلمين يدين استهداف محطة توزيع كهرباء في المدينة المنورة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيَّرة.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لهذا الاستهداف، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظُ أمنها واستقرارها، وصون حرمة المقدسات الإسلامية.

إدانة الأزهر استهداف المدينة المنورة

كما أدان الأزهر الشريف بشدة استهداف محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مؤكِّدًا رفضه القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد أمن مدينة رسول الله ويعرِّضها للخطر.

وشدد الأزهر في بيان، على أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف؛ يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين.

وأكد الأزهر أن استهداف المدينة المنورة هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، فهي دار هجرة رسول الله، وموطن مسجده الشريف، ومهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد شرَّفها المولى -عز وجل- وجعل لها من المكانة العظيمة ما يستوجب حمايتها وصونها، وحفظ أمنها وسلامتها.