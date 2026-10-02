أمن مدينة رسول الله خط أحمر.. الأزهر ودار الإفتاء يدينان استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة

الأزهر ودار الإفتاء يدينان استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة



الأزهر: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم



المساس بسلامة المدينة المنورة يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة

مفتي الجمهورية: هذا الاعتداء جريمة تتنافى مع تعاليم الإسلام

أدان الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بأشد العبارات استهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين رفضهما القاطع لأي اعتداء يمس أمن مدينة رسول الله أو يعرّض أهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف للخطر، ومشددين على حرمة المدينة المنورة ومكانتها العظيمة في نفوس المسلمين.

إدانة الأزهر استهداف المدينة المنورة

أدان الأزهر الشريف بشدة استهداف محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مؤكِّدًا رفضه القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد أمن مدينة رسول الله ويعرِّضها للخطر.

وشدد الأزهر في بيان، على أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف؛ يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين.

وأكد الأزهر أن استهداف المدينة المنورة هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، فهي دار هجرة رسول الله، وموطن مسجده الشريف، ومهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد شرَّفها المولى -عز وجل- وجعل لها من المكانة العظيمة ما يستوجب حمايتها وصونها، وحفظ أمنها وسلامتها.

وجدد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورفضه التام لكل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها وعلى أهلها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

استهداف مدينة رسول الله

كما أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مفتي الجمهورية أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية وبخاصة التي تقدم خدماتها للمسجد النبوي الشريف يتجاوز في آثاره حدود المكان المستهدف؛ لما تمثله المدينة المنورة من مكانة راسخة وعميقة في وجدان المسلمين، وما تحظى به من مكانة دينية عظيمة، بوصفها مدينة رسول الله.

وشدد مفتي الجمهورية على أن استهداف المنشآت الحيوية وترويع الآمنين جريمة تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وتخالف مقاصده في حفظ النفس وصون الأمن، مؤكدًا أن أمن الحرمين الشريفين وسلامة المعتمرين والزائرين مسؤولية تستشعرها الأمة الإسلامية جمعاء، داعيًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يديم على مدينة رسول الله أمنها وسكينتها، وأن يحفظ أهلها وقاصديها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار.