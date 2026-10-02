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أسعار الألبان ومنتجاتها في مصر.. ارتفاع الزبدة وثبات اللبن المعبأ والجبن الرومي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الألبان ومنتجاتها في مصر.. ارتفاع الزبدة وثبات اللبن المعبأ والجبن الرومي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

 كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء عن أحدث متوسطات أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق المصرية مع بداية شهر أكتوبر 2026. 

وتفاوتت أسعار الألبان بين الارتفاع والاستقرار، مع صعود لافت في بعض المنتجات مقارنة بأسعار في فترات سابقة هذا العام.

 ارتفاع طفيف في الأبيض واستقرار في الرومي

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 148.69 جنيه، بزيادة قدرها 5.22 جنيه بنسبة 3.64%. 

أما الجبن الأبيض (الثلاجة) عبوة 1 كجم، فسجل 149.57 جنيه للكيلو، بزيادة 1.63 جنيه بنسبة 1.1%.

وفي ما يخص الجبن الرومي، بلغ متوسط سعر الكيلو 291.33 جنيه، بزيادة محدودة قدرها 2.01 جنيه بنسبة 0.69%. 

اللبن السائب والمعبأ

استقر سعر اللبن السائب عند 32.62 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة قدرها 20 قرشًا بنسبة 0.62%. 

أما اللبن المعبأ فبلغ متوسط سعر اللتر منه 46.71 جنيه، بانخفاض ضئيل قدره 3 قروش بنسبة 0.06%.

سعر اللبن المجفف

سجل سعر كيلو اللبن المجفف (بودرة – نيدو) متوسطًا قدره 153.12 جنيه، بزيادة 16.52 جنيه بنسبة 12.09%، وهي الأعلى بين منتجات الألبان ومشتقاتها.

السمن البلدي والزبدة

سجل السمن البلدي سعر  368.56 جنيه للكيلو، بزيادة 12.6 جنيه بنسبة 3.54%.

وسجلت الزبدة البقري المزارع 191.44 جنيه للكيلو، بزيادة 8.15 جنيه بنسبة 4.45%، وهي أعلى نسبة زيادة بين منتجات الألبان الأساسية بعد لبن البودرة.

في المقابل، تراجع سعر السمن الصناعي بشكل طفيف إلى 109.61 جنيه للكيلو، بانخفاض 41 قرشًا بنسبة 0.37%. وتراوح بين 101.41 و116.94 جنيه في الأسواق.

 

أسعار الألبان سعر الجبن الأبيض اليوم سعر اللبن المعبأ سعر السمن البلدي سعر الزبدة

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