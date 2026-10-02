مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026

يشهد اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 العديد من المباريات الهامة في دوري الأمم الأوروبية في مقدمتها مباراة فرنسا ضد إيطاليا

دوري الأمم الأوروبية



بلجيكا ضد تركيا الساعة 21:45

فرنسا ضد إيطاليا الساعة 21:45

المجر ضد جورجيا الساعة 21:45

أوكرانيا ضد إيرلندا الشمالية الساعة 21:45

البوسنة والهرسك ضد السويد الساعة 21:45

بولندا ضد رومانيا الساعة 21:45

كازاخستان ضد مولدوفا الساعة 17:00

قبرص ضد أرمينيا الساعة 19:00

لاتفيا ضد الجبل الأسود الساعة 19:00

جزر الفارو ضد سلوفاكيا الساعة 21:45

المباريات الودية

موريشيوس ضد سريلانكا الساعة 13:00

الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا الساعة 14:00

كوريا الجنوبية ضد فنزويلا الساعة 14:00

الصين ضد فلسطين الساعة 14:35