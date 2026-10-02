مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026

يشهد اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 العديد من المباريات الهامة في دوري الأمم الأوروبية في مقدمتها مباراة فرنسا ضد إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية
بلجيكا ضد تركيا الساعة 21:45
فرنسا ضد إيطاليا الساعة 21:45
المجر ضد جورجيا الساعة 21:45
أوكرانيا ضد إيرلندا الشمالية الساعة 21:45
البوسنة والهرسك ضد السويد الساعة 21:45
بولندا ضد رومانيا الساعة 21:45
كازاخستان ضد مولدوفا الساعة 17:00
قبرص ضد أرمينيا الساعة 19:00
لاتفيا ضد الجبل الأسود الساعة 19:00
جزر الفارو ضد سلوفاكيا الساعة 21:45
المباريات الودية
موريشيوس ضد سريلانكا الساعة 13:00
الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا الساعة 14:00
كوريا الجنوبية ضد فنزويلا الساعة 14:00
الصين ضد فلسطين الساعة 14:35