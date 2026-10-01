تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب «أليانز أرينا»، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخب ألمانيا ونظيره صربيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في مباراة يرفع خلالها المنتخبان شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقفهما في جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الألماني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والعودة إلى طريق النتائج الإيجابية.

ويدخل منتخب ألمانيا اللقاء بحثًا عن تعويض النقاط التي فقدها خلال الجولتين الماضيتين، بعدما اكتفى بالتعادل أمام هولندا، قبل أن يتعرض للخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام اليونان بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويأمل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز الأول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة ومنح الفريق دفعة قوية خلال مشواره في البطولة.

ألمانيا تبحث عن استعادة الانتصارات

ويعتمد المنتخب الألماني على مجموعة من عناصر الخبرة، إلى جانب قدرته على فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة منذ الدقائق الأولى، خاصة أن خوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره يمنحه حافزًا إضافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراتين الماضيتين، وتحقيق الانتصار الذي يعيد ألمانيا إلى دائرة المنافسة على مراكز المقدمة في المجموعة.

صربيا تسعى لإنقاذ مشوارها

في المقابل، يدخل منتخب صربيا المباراة بحثًا عن تصحيح مساره وإنعاش آماله في المنافسة، بعدما جاءت نتائجه سلبية خلال أول جولتين من البطولة.

ويطمح المنتخب الصربي إلى تقديم أداء قوي خارج ملعبه، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعة في التحول إلى الهجوم، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض.

ويدرك منتخب صربيا صعوبة المهمة أمام ألمانيا، لكنه يسعى إلى استغلال أي أخطاء من المنافس والخروج من «أليانز أرينا» بنتيجة تمنحه دفعة معنوية قبل الجولات المقبلة.

ترتيب ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب صربيا الترتيب دون نقاط، بعد خوض كل منهما مباراتين.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخبين، إذ يبحث المنتخب الألماني عن تحقيق انتصاره الأول والتقدم في جدول الترتيب، فيما يسعى المنتخب الصربي إلى حصد أول نقاطه في البطولة والعودة إلى حسابات المنافسة.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا قويًا بين المنتخبين، في ظل اختلاف أهدافهما، حيث يتسلح أصحاب الأرض بعاملي الملعب والجمهور والرغبة في استعادة الانتصارات، بينما يبحث منتخب صربيا عن مفاجأة تمنحه بداية جديدة في دوري الأمم الأوروبية.