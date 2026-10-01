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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحصائية مميزة لـ عمر مرموش مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

ظهر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، ضمن قائمة إحصائية مميزة بعد مرور خمس جولات من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش توتنهام بداية صعبة في البريميرليج، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطتين، ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار حتى الآن، كما سجل هدفًا واحدًا فقط جاء خلال مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة مع وجود أحقية للشراء.

مرموش ضمن الأكثر نجاحًا في المراوغات

وعلى الرغم من البداية الصعبة للفريق، ظهر مرموش ضمن قائمة اللاعبين الأكثر نجاحًا في المراوغات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ووفقًا لموقع "سكواكا" المتخصص في تحليل الأرقام والإحصائيات، احتل اللاعب المصري المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تنفيذًا للمراوغات الناجحة خلال 90 دقيقة، مع احتساب اللاعبين الذين خاضوا 90 دقيقة كاملة.

وتصدر الغاني محمد قدوس القائمة بمعدل 7.3 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة، بينما جاء سافينيو في المركز الثاني بمعدل 4.9 مراوغة.

وحل عمر مرموش في المركز السادس بمعدل 3.2 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة، ليؤكد حضوره على المستوى الفردي رغم عدم تسجيله أي هدف حتى الآن مع توتنهام في منافسات البريميرليج.

ويأمل المهاجم المصري في استغلال المباريات المقبلة من أجل ترك بصمته التهديفية الأولى بقميص توتنهام، ومساعدة فريقه على تحسين نتائجه في الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش توتنهام الدوري الإنجليزي

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