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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مفاجئا بالأسواق ، وذلك عقب انخفاضات عديدة استمرت لشهور ، إلا أنها عادت لترتفع مرة أخري ، ووصل سعر الكرتونة بالأسواق إلى 125 جنيها بعدما كانت منذ أسابيع قليلة تتراوح بين 80 و90 جنيه.

أسعار كرتونة البيض

ووصلت سعر كرتونة البيض إلي 105 جنيهًا بالمزرعة وهذا لم يحدث من شهور ويرجع ذلك إلي زيادة  القوة الشرائية بالتزامن مع العام الدراسي

أسعار كرتونة البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 125جنيه، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 100 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 120جنيهًا

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 140 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

ومن جانبها ، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة من المنافذ المتنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار في الأسواق، وذلك بتكليفات من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاء ذلك بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة؛ حيث ركزت السيارات المتنقلة تواجدها في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لتلبية احتياجات الموظفين والعاملين، إلى جانب انتشارها المكثف في عدد من الميادين العامة والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات للتيسير على المواطنين في المناطق ذات الكثافة العالية.

وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى تكثيف ضخ السلع الأساسية والمتابعة الميدانية الصارمة للمنافذ لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الأساسية بصفة مستمرة داخل جميع منافذ الوزارة الثابتة والمنافذ الحكومية، مؤكداً على مواصلة تسيير السيارات والمنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات، للمساهمة في ضمان استقرار الأسواق بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، بأن القطاع يحرص على توفير بيض المائدة من إنتاج المشروعات التابعة للوزارة مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء، وذلك بالتنسيق مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، مما يساهم في تقليل التكلفة وزيادة المعروض بالأسواق، مؤكداً استمرار سير القوافل والسيارات المتنقلة لتغطية كافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية والمناطق النائية.

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