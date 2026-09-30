ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة".. وتطورات ستحدث قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستُحسم بسرعة، في الوقت الذي كان يروّج فيه للمكاسب العسكرية الأمريكية؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وقال ترامب - للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال الفعاليات التي يُقيمها في البيت الأبيض للاحتفاء بشهر التراث الإسباني الوطني - "سترون تطورات تحدث قريبًا جدًّا"، حسبما أوردت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية.

ووصف ترامب إيران بأنها "دولة مدمرة"، إذ قال إن قدراتها العسكرية واقتصادها تعرضا لانهيار كبير، موضحًا أن معدل التضخم في إيران يزيد عن 300٪، وأن "أسطولهم البحري دُمر، وقواتهم الجوية دُمرت، ومعداتهم المضادة للطائرات دُمرت.. وتم القضاء على جيشهم تمامًا".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستننتصر في هذه الحرب بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى.

وفيما يخص مضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بـ"سيطرة شبه كاملة" على هذا الممر المائي، مشيرًا إلى أن شحنات النفط التي تمر عبر المضيق قد ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، إذ قال إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، خرج كميات نفط من المضيق تجاوزت أي وقت مضى في التاريخ.