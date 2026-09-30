الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم وتباطؤ النمو إلا أن مصر حققت في العام المالي الماضي معدل نمو وصل لـ 5.1 % وكان من اعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، :" على الرغم من الارتفاع في أسعار النفط نتيجة للازمات الإقليمية والدولية ووصول سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار هناك توجيهات من رئيس الوزراء بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار ".

واكمل محمد عادل :" لدينا مخزون كاف من السلع الاستراتيجية وهناك تكليف من رئيس الوزراء بأهمية زيادة المخزون الاستراتيجي والعمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية ".