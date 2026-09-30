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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
محمد نبيل

طرح صنّاع الفيلم الوثائقي المصري «مفيش راجل بيعيط» الصور الأولى من العمل، ويدخل الفيلم الذي كتبه وأخرجه محمد مصطفى إلى عالم حراس الملاهي الليلية ولاعبي كمال الأجسام في القاهرة، ليطرح تساؤلات حول الصورة الشائعة للرجل القوي، ويكشف ما تخفيه العضلات الضخمة ومظاهر القوة من مشاعر دفينة وضعف إنساني.

الفيلم مرتقب عرضه العالمي الأول في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتتابع الأحداث حياة عبد الله العربي وأصدقائه، إذ تقترب الكاميرا شيئًا فشيئًا من تفاصيل حياتهم اليومية، كاشفةً عن التناقضات والتصدعات المختبئة خلف صورة الرجل الصلب.

ويُعد «مفيش راجل بيعيط» أول فيلم طويل لمحمد مصطفى، ويشارك فيه كل من عبد الله العربي، وأحمد حمدي، وهيثم الإسناوي، وفارس سيد، ويضم فريقه الفني مدير التصوير محمود لطفي، والمونتير أحمد مجدي مرسي، ومصمم الصوت مايكل فوزي.

مفيش راجل بيعيط فيلم مفيش راجل بيعيط عروض مفيش راجل بيعيط

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مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

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