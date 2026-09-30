سعر العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

أظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارًا على مستوي البنوك المصرية بنهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026.
سعر العملات اليوم
شهد سعر العملات الأجنبية؛ استقرارًا في تعاملات مساء اليوم بعد انتهاء التداولات في الجهاز المصرفي.
سعر الدولار
وسجل سعر الدولار 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.
سعر اليورو
وصل سعر اليورو 58.96 جنيها للشراء و 59.14 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.98 جنيها للشراء و 69.19 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
وصل سعر الدولار الكندي 36.61 جنيها للشراء و 36.72 جنيها للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
سجل سعر الكرون الدنماركي 7.88 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
بلغ سعر الكرون النرويجي 5.41 جنيها لشراء و 5.42 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
سجل سعر الكرون السويدي 5.2 جنيها للشراء و 5.21 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري 62.25 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.
سعر الـ 100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.05 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.19 جنيها للشراء و 36.3 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وصل سعر اليوان الصيني 7.74 جنيها للشراء و7.76 جنيها للبيع.