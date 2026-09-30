سعر العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

أظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارًا على مستوي البنوك المصرية بنهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026.

سعر العملات اليوم

شهد سعر العملات الأجنبية؛ استقرارًا في تعاملات مساء اليوم بعد انتهاء التداولات في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 58.96 جنيها للشراء و 59.14 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.98 جنيها للشراء و 69.19 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.61 جنيها للشراء و 36.72 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.88 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.41 جنيها لشراء و 5.42 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.2 جنيها للشراء و 5.21 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 62.25 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.05 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.19 جنيها للشراء و 36.3 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.74 جنيها للشراء و7.76 جنيها للبيع.