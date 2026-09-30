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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

أظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارًا على مستوي البنوك المصرية بنهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026.

سعر العملات اليوم

شهد سعر العملات الأجنبية؛ استقرارًا في تعاملات مساء اليوم بعد انتهاء التداولات في الجهاز المصرفي.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 58.96 جنيها للشراء و 59.14 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.98 جنيها للشراء و 69.19 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.61 جنيها للشراء و 36.72 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.88 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.41 جنيها لشراء و 5.42 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.2 جنيها للشراء و 5.21 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 62.25 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.05 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.19 جنيها للشراء و 36.3 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.74 جنيها للشراء و7.76 جنيها للبيع.

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