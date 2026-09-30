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آمال ماهر لـ «صدى البلد»: متحمسة للقاء الجمهور في مهرجان الموسيقى العربية.. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر لـ «صدى البلد»: متحمسة للقاء الجمهور في مهرجان الموسيقى العربية.. خاص

النجمة آمال ماهر
النجمة آمال ماهر
أوركيد سامي

أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية تمثل لها مكانًا خاصًا، وأن وجودها على مسارحها وفي فعالياتها المختلفة يمثل دائمًا مصدر سعادة وفخر كبير لها، خاصة خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي وصفته بأنه أحد أهم وأعرق المهرجانات الفنية في مصر والوطن العربي.

وقالت آمال ماهر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنها تشعر بحماس كبير للقاء الجمهور خلال فعاليات المهرجان للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنها تستعد لتقديم برنامج فني مختلف هذا العام، يتضمن عددًا من المفاجآت التي تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتسعد الحاضرين.

وأضافت: «دار الأوبرا المصرية بيتي، ووجودي فيها في أي وقت بيكون مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لي، وخصوصًا في مهرجان الموسيقى العربية، مهرجان بلدي والمهرجان العريق اللي بعتز جدًا إني أكون جزء منه».

وتابعت آمال ماهر حديثها عن مشاركتها هذا العام قائلة: «متحمسة جدًا للقاء الجمهور للسنة التانية على التوالي، والبرنامج السنة دي هيكون مختلف وفيه مفاجآت كتير، أتمنى إنها تسعد الجمهور».

ومن المقرر أن تلتقي آمال ماهر جمهورها يوم الخميس 29 أكتوبر، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في ليلة فنية ينتظرها جمهورها ومحبوها.

وأكدت آمال ماهر أن مشاركتها في المهرجان هذا العام تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لها، خاصة مع الاحتفاء بالقامة الفنية الكبيرة الفنان هاني شاكر، موضحة أن تكريم الأسماء الفنية المؤثرة يمثل جانبًا مهمًا من قيمة المهرجان ودوره في الاحتفاء بتاريخ الموسيقى والغناء العربي.

وقالت: «والمميز جدًا السنة دي إننا كلنا هنحتفي بالقامة الفنية الكبيرة الأستاذ هاني شاكر، وده بيدي للمهرجان طابع خاص جدًا بالنسبة لي».

وأشارت إلى أن الاحتفاء بالفنانين أصحاب البصمة المؤثرة في تاريخ الموسيقى يمثل رسالة مهمة، قائلة: «إحنا بنحتفل بالفن وبالفنانين وبأسماء كبيرة أثرت في حياتنا ووجداننا، وإن شاء الله تكون ليلة مميزة».

وتأتي مشاركة آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية للعام الثاني على التوالي تأكيدًا على حضورها ضمن أبرز الأصوات الغنائية التي يحرص جمهور المهرجان على متابعتها، وسط حالة من الترقب لما ستقدمه خلال حفلها المرتقب على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتتميز فعاليات مهرجان الموسيقى العربية كل عام بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والطرب، إلى جانب الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي، في إطار الحفاظ على التراث الموسيقي وتقديمه بصورة تواكب الجمهور الحالي، وهو ما يجعل المهرجان واحدًا من أبرز الفعاليات الموسيقية التي تحظى باهتمام جماهيري وفني واسع.

وتترقب آمال ماهر لقاء جمهورها خلال الحفل، خاصة أن مشاركتها تأتي وسط أجواء احتفالية بالموسيقى والفنانين، ومع وعدها بتقديم برنامج مختلف يتضمن عددًا من المفاجآت، لتكون ليلتها على خشبة المسرح الكبير واحدة من اللقاءات المنتظرة ضمن فعاليات المهرجان.

النجمة آمال ماهر اخبار الفن نجوم الفن

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