القبض على المتهمين بإدارة صفحة لبيع المحررات المزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط على شخصين لقيامهما بإدارة صفحة لبيع المحررات الرسمية المزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الصفحة المشار إليها والقائم على إدارتها (طالبين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) ، وبحوزتهما (هاتفين محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية - دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما إعترفا بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير الشهادات الرسمية وطلب مبالغ مالية منهم وعقب ذلك يقوما بغلق هاتفهما المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





