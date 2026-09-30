رقص خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من شبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادش على صفحتها

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"حال تواجدها بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .