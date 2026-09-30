تأجيل محاكمة المتهمين بـ خلية النزهة الإرهابية لـ 27 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس وحتي الـ21 لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الـ 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 بقتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهمة تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.