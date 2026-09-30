تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 26 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهما، بخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، للمستندات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة مطلع عام 2020 وحتى 18 وحتى 12 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بهيكل الإخوان.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس وعشر وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، ووجه لمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية.