قرار عاجل في محاكمة 74 متهما بخلية التجمع الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 74 متهما في القضية رقم 12928 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 29 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحى 16 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.