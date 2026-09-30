قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون
«شتاء قاتم» يقترب من أوروبا.. وزير دفاع بلجيكا يُحذّر من هجمات روسية جديدة
فريد يبحث مع مؤسسات مالية عالمية في باريس فرص تعزيز الاستثمار بمصر
هل يجوز المسح على الجورب القصير؟.. الإفتاء توضح الشروط والمُبطلات
القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية مُمتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس .. صور
مقتـل 5 يمنيين بينهم طفل في قصف حوثي على تعز
الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا
رحلة قانون الإجراءات الجنائية.. من بدء إعداده إلى تأجيل تطبيقه عاما
الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة.. ومؤتمر أكتوبر يرد على شواغل الرأي العام
انفراجة قريبة والأسعار هتستقر.. خبر سار من شعبة المخابز بشأن الفينو والسياحي
سماع الشهود يؤجل محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون لـ 29 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 74 متهما بخلية التجمع الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 74 متهما في القضية رقم 12928 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 29 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحى 16 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 74 متهما خلية التجمع إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

نزل 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار

اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار تقديرًا لدوره في تطوير الأسواق المالية

أفريكسيم بنك

أفريكسيم بنك يدعم الصناعات المعدنية في الكاميرون بقيمة 40 مليون يورو

بالصور

غير الشكل الحلو.. فوائد خارقة للأطعمة الصفراء

الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء

الموز ذو البقع السوداء.. هل يحارب الخلايا السرطانية حقا؟

الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد