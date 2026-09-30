أفريكسيم بنك يدعم الصناعات المعدنية في الكاميرون بقيمة 40 مليون يورو

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وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تسهيلاً متجدداً لرأس المال العامل بقيمة 40 مليون يورو لشركة بروميتال (Prometal SA) الكاميرونية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية والتحويلية.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من دينيس دينيا، النائب التنفيذي الأول لرئيس أفريكسيم بنك، وهيثم الجمّال الرئيس التنفيذي لشركة بروميتال.

وسيدعم التسهيل معالجة الصلب نصف المصنَّع وتحويله إلى طائفة واسعة من منتجات الصلب النهائية، بما في ذلك المعدات الزراعية ومواد البناء.

كما سيعزّز قدرة شركة بروميتال على تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب والمعادن في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة والزراعة في الكاميرون.

وقال الدكتور جورج إلومبي رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: "يتماشى هذا التسهيل مع التزام أفريكسيم بنك بتسريع وتيرة التصنيع، بما يضمن تحقيق القارة أقصى قيمة من مواردها الطبيعية، ومن خلال تحديد الشركات الصناعية الأفريقية الرائدة، مثل شركة بروميتال، وبناء قدراتهم، يعمل البنك على تعزيز القدرات التصنيعية المحلية في أفريقيا وإنشاء روابط قيمة محلية وإقليمية".

وقال هيثم الجمّال الرئيس التنفيذي لشركة بروميتال: "نبلغ اليوم محطة فارقة جديدة وندخل مرحلة جديدة من مسيرة نموّنا بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية مع أفريكسيم بنك، التي تعكس التزام البنك المتواصل بتحويل الطموحات الصناعية الأفريقية إلى واقع ملموس".

ونجحت مجموعة بروميتال في تنفيذ استثمارات كبيرة تهدف إلى تطوير القدرات التصنيعية المحلية وإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها سابقاً.