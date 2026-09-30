شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشبهات الأولية تشير إلى أن ما حدث على متن طائرة فلاي دبي قد يكون حادثة عنف داخل الطائرة، وليس حادثًا أمنيًا.

وأشارت كذلك إلى أنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان الضغط على زر الاستغاثة قد حدث بسبب شجار داخل قمرة الطائرة.

فيما هبطت الطائرة في السعودية بحسب ماذكر الاعلام العبري .

كما أكدت السلطات العبرية، أن الحادث الذي تعرضت له طائرة فلاي دبي ليس عملية اختطاف.

وحوّلت طائرة ركاب تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" مسارها وهبطت في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد شجار نشب بين الطيارين أثناء التحليق؛ مما أدى إلى إرسال رمز طوارئ وإثارة مخاوف من احتمال تعرض الطائرة للاختطاف.

كانت الطائرة -التي تشغل الرحلة رقم FZ1073 وعلى متنها نحو 180 راكباً إسرائيلياً- قد أرسلت في البداية رمز الاستجابة "7700" (الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة)، قبل أن تنتقل إلى الرمز "7500" (الذي يشير إلى تدخل غير مشروع)، ثم عادت لاحقاً إلى الرمز الأول.

ومع تطور أحداث الواقعة، سارع سلاح الجو الإسرائيلي إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسباً لأي طارئ ورفع مستوى التأهب، وفقاً لما ذكره موقع "والا" الإخباري.

كما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً مع مسؤولين في قطاع الدفاع.

وشهدت الأجواء الإسرائيلية أيضاً إغلاقاً مؤقتاً، أُعيد بعده فتح المجال الجوي عقب هبوط الطائرة في المملكة العربية السعودية.