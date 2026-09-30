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شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب
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حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشبهات الأولية تشير  إلى أن ما حدث على متن طائرة فلاي دبي قد يكون حادثة عنف داخل الطائرة، وليس حادثًا أمنيًا.

وأشارت كذلك إلى أنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان الضغط على زر الاستغاثة قد حدث بسبب شجار داخل قمرة الطائرة.

فيما هبطت الطائرة في السعودية بحسب ماذكر الاعلام العبري .

كما أكدت السلطات العبرية، أن  الحادث الذي تعرضت له طائرة فلاي دبي ليس عملية اختطاف.

وحوّلت طائرة ركاب تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" مسارها وهبطت في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد شجار نشب بين الطيارين أثناء التحليق؛ مما أدى إلى إرسال رمز طوارئ وإثارة مخاوف من احتمال تعرض الطائرة للاختطاف.

كانت الطائرة -التي تشغل الرحلة رقم FZ1073 وعلى متنها نحو 180 راكباً إسرائيلياً- قد أرسلت في البداية رمز الاستجابة "7700" (الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة)، قبل أن تنتقل إلى الرمز "7500" (الذي يشير إلى تدخل غير مشروع)، ثم عادت لاحقاً إلى الرمز الأول.

ومع تطور أحداث الواقعة، سارع سلاح الجو الإسرائيلي إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسباً لأي طارئ ورفع مستوى التأهب، وفقاً لما ذكره موقع "والا" الإخباري. 

كما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً مع مسؤولين في قطاع الدفاع.

وشهدت الأجواء الإسرائيلية أيضاً إغلاقاً مؤقتاً، أُعيد بعده فتح المجال الجوي عقب هبوط الطائرة في المملكة العربية السعودية.

فلاي دبي تلك أبيب السعودية زر الإستغاثة في الطائرة

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