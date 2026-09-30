الشرطة البريطانية تنفي العثور على متفجرات قرب قاعدة "فيرفورد"

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، يوم /الثلاثاء/ ، أنها لم تعثر على أي عبوات ناسفة أثناء تفتيش 3 شاحنات صغيرة بالقرب من قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غرب إنجلترا، وأنها عثرت فقط على كمية من البنزين.

وأوضحت الشرطة البريطانية، حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، أنه أُلقي القبض على 5 رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالمتفجرات، ولاحقاً جرائم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد رصد المركبات في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي؛ مما أدى إلى استنفار أمني كبير حول القاعدة التي يديرها الجيش الأمريكي.

وذكرت "بي بي سي" أنه أُطلق سراحهم بكفالة في اليوم التالي، فيما وصفته الشرطة بأنه "قرار تحقيقي" يستند إلى "الخبرة والاستراتيجية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرّح لاحقاً بأنه من الواضح أن "طرفاً أجنبياً" كان متورطاً في الأمر، دون تقديم أدلة على ذلك.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من أحد الأفراد في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي بشأن "3 مركبات مشبوهة" في قرية "ويلفورد" الواقعة مباشرة إلى الشرق من القاعدة. وصرحت السيدة التي اتصلت بخدمة الطوارئ البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن رؤيتها للمركبات كانت "محض صدفة"، إذ وصلت إلى منزلها لتجد الطريق مغلقاً ووجود "مجموعة كبيرة من الرجال الملثمين والمغطاة وجوههم".

ثم وصل فريق متخصص في التخلص من القنابل إلى الموقع بعد فترة وجيزة، وتم فرض طوق أمني بقطر 400 متر.