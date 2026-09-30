قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
محمد إبراهيم

حرب لا تعلن عن نفسها، تتحرك في الظل، وتخوض معاركها بأدوات متعددة من الهجمات السيبرانية والضغوط الاقتصادية وحملات التأثير الإعلامي والسياسي، إنها الحرب الهجينة.

هجمات سيبرانية وأعمال تخريب في الحرب الهجينة

في أوروبا، تبدو هذه الحرب أكثر حضورا وتعقيدا من أي وقت مضى، حيث يخوض الغريمان الروسي والأوربي واحدة من أكثر معارك القرن الحادي والعشرين تعقيدا تستخدم فيها الشائعات والبرمجيات الخبيثة وشبكات التجسس والهجمات السيبرانية وأعمال التخريب والضغط الاقتصادي والتلاعب بالمعلومات، وصولا إلى استغلال نقاط الضعف داخل المجتمعات.

تستهدف زعزعة استقرار المجتمعات

وبحسب تعريف حلف الناتو، تجمع الحرب الهجينة بين وسائل عسكرية وغير عسكرية، سرية وعلنية، تشمل التضليل والهجمات السيبرانية والضغط الاقتصادي واستخدام الجماعات المسلحة غير النظامية، إلى جانب القوات التقليدية، بهدف طمس الحدود بين الحرب والسلام و زعزعة استقرار المجتمعات وتقويض قدرتها على الصمود.

هجوم روسي على عدد من دول أوروبا

مؤسسات الاتحاد الأوروبي تقول إن أنشطة سيبرانية روسية أو منسوبة إلى جهات مرتبطة بروسيا استهدفت عددا من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وبولندا وهولندا والنمسا، إلى جانب دول أخرى في أوروبا ومحيطها نتيجة دعم العواصم الأوروبية لكييف.

استهداف البنية التحتية والطاقة

ولا تقتصر هذه المواجهة على الفضاء السيبراني أو المعلوماتي، إذ تمتد إلى البنية التحتية والطاقة والمجال البحري والجوي، لتصبح أوروبا أمام نمط من الصراع يصعب تحديد بدايته أو نهايته، ويجعل الفاصل بين الحرب والسلام أكثر ضبابية.

إضعاف للخصم  دون حرب شاملة

الحرب الهجينة تستخدم منفردة أو مجتمعة لتحقيق هدف استراتيجي واحد وهو (إضعاف الخصم دون الدخول بالضرورة في حرب شاملة)، لتتحول المعركة من استهداف المدن إلى إنهاك الدول وإرباك مؤسساتها واختبار قدرتها على الصمود.

لم تعد المعركة تدور فقط حول روسيا وأوكرانيا، وإنما أصبحت اختبارا للنظام الأمني الأوروبي بأكمله، فهل تصمد أوروبا أمام تداعيات هذه الحرب، أم تتجه إلى خيار المواجهة المباشرة مع موسكو ؟

الحرب الهجينة أوروبا الهجمات السيبرانية حلف الناتو روسيا البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

أصغر هدافي الفراعنة.. حمزة عبد الكريم يحقق إنجازًا بعد هدف جنوب السودان

ياسر ابراهيم

تفاصيل جديدة في تجديد عقود لاعبي الأهلي.. محمد هاني يقترب

حسام حسن

طارق العشري: حسام حسن نجح في تجاوز الضغوط.. وأعاد هيبة المدرب المصري

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد