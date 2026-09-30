8 كلاب تهاجم لاعب كاراتيه في الكويت| تفاصيل الحادث وتحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين

تفاقمت ظاهرة الكلاب الضالة في الكويت خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من مخاطرها على سلامة المواطنين والمقيمين، لا سيما بعد تعرض لاعب الكاراتيه بنادي برقان، مصطفى الصقر، لهجوم عنيف من 8 كلاب أثناء مغادرته مقر عمله، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة في أنحاء جسده ونقله إلى العناية المركزة.

ووقعت الحادثة يوم السبت الماضي، عندما فوجئ الصقر، الذي يعمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بثمانية كلاب تنقض عليه وتهاجمه أثناء وجوده في مقر عمله، حيث كان يستغل فترة الاستراحة لممارسة الرياضة استعدادًا للمشاركة في مباراة كاراتيه مع ناديه برقان.

وقال شقيقه ناصر، وفق ما نقلته صحيفة «الراي» الكويتية، إن مصطفى ظل يقاوم الكلاب لنحو نصف ساعة، في محاولة للتصدي لهجومها، حتى شعر بأنه على وشك فقدان الوعي، قبل أن يتدخل أحد الموظفين بعدما سمع صوت بوق سيارته، محاولًا إبعاد الكلاب عنه.

وأضاف أن الموظف أبلغ الإسعاف، الذي نقل مصطفى إلى مستشفى الفروانية، حيث أُدخل العناية المركزة إثر إصابته بجروح متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، امتدت من الرأس إلى القدمين، من بينها جرح عميق في الساق اليمنى وإصابة بالغة في اليد اليسرى.

وأوضح أن التشخيص النهائي لحالة شقيقه لم يُحسم بعد، في انتظار استكمال الفحوصات الطبية وإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، مشيرًا إلى أن مصطفى لا يزال يعاني من آثار نفسية جراء الحادث، إذ تتكرر مشاهد الهجوم أمام عينيه كلما أغمضهما.

الداخلية الكويتية تحذر من الكلاب الضالة

وفي أعقاب الحادث، جددت وزارة الداخلية الكويتية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند رصد الكلاب الضالة، والابتعاد عنها وعدم الاقتراب منها أو استفزازها، مع ضرورة البقاء في أماكن آمنة، ومراقبة الأطفال والحرص على سلامة كبار السن، تجنبًا للمخاطر التي قد تنجم عن تجمع تلك الحيوانات بالقرب من المناطق السكنية والمرافق العامة.

وأكدت الوزارة أهمية الإبلاغ عن أماكن وجود الكلاب الضالة وتجمعاتها، مع تحديد مواقعها بدقة، عبر الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شددت على ضرورة التزام أصحاب الحيوانات وملاكها بالأحكام والقوانين المنظمة لحيازتها ورعايتها، مؤكدة أنه في حال تعذر استمرارهم في رعايتها، يُحظر التخلي عنها أو تركها في الأماكن العامة.

ودعت الوزارة ملاك الحيوانات إلى التواصل مع هاتف الطوارئ (112) عند عدم القدرة على مواصلة رعايتها، للتنسيق مع الجهات المختصة بشأن التعامل معها أو استلامها، بما يسهم في الحد من انتشار الحيوانات الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.