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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن حارس مرمي الأهلي الأساسي في قمة الدوري

مصطفى شوبير - محمد الشناوي
مصطفى شوبير - محمد الشناوي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن اتفاق مسبق بين الحسين عموته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشأن هوية حارس مرمى الفريق خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال حتحوت في تصريحاته عبر برنامج مودرن سبورتس: مصطفى شوبير  قبل انطلاق الموسم، كان قد اجتمع به  الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، في معسكر إسبانيا، واخبره بالسيناريو الذي نعيشه حاليا.

وأضاف: عموته خلال الاجتماع أكد لمصطفى شوبير لعب اللقاء الأول والتاني والتالت في الدوري، وبعدها يلعب محمد الشناوي اللقاء الرابع والخامس في الدوري، ثم توقف دولي، على أن تعود لحماية عرين النادي الأهلي في المباراة السادسة في الدوري، وهي مباراة الزمالك.

وواصل : هذا اتفاق مسبق من قبل انطلاق الموسم، هل في تغيير في هذه الخطة؟ لا. 

واختتم قائلا : التغيير الذي حدث في الخطة إنه الآن محمد الشناوي عقده لن ينتهي بنهاية الموسم، بل ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وإن الأهلي مجدد لحارسي مرماه الدوليين في هذه المرحلة.

الأهلي مصطفى شوبير النادي الأهلي الزمالك اخبار الأهلي

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