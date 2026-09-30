إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام

إلتقى ‌وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ​، وسطاء قطريين في ​الدوحة مساء أمس الثلاثاء ، ⁠حيث تلقى رد ​الولايات المتحدة على خطة ​مقترحة لبناء الثقة على مدى سبعة أيام ​سيناقشها في طهران ​اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز التي نقلت عن أحد المسؤول المطلعين على ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فإن ‌الخلاف ⁠الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة، التي تهدف إلى بناء ​الثقة ​والعودة ⁠إلى نسخة معززة من مذكرة ​تفاهم وقعتها ​الولايات ⁠المتحدة وإيران في يونيو.



ولاحقا ، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي بشأن خطة السبعة أيام المقترحة من طهران، القول بأن الولايات المتحدة تجري من خلال الوسطاء حوارات إيجابية وبناءة مع إيران ، مشيرا إلى أنها تواصل الحديث حول القضايا النووية.

وفي نيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مقترح نقلته طهران إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء، يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام واستئناف المفاوضات الشاملة بشأن البرنامج النووي، شرط أن توافق واشنطن أولاً على حزمة شروط مستمدة من مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في يونيو الماضي.

وقال عراقجي، إن مهلة الأيام السبعة لا تبدأ فور الإعلان، بل في اليوم التالي لموافقة الولايات المتحدة على الخطة.

وبحسب الخطة، فسيعاد فتح المضيق أمام الملاحة في اليوم السابع ، وتبدأ فوراً بعدها محادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد عراقجي ، أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وأن الشروط لا تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه، بعيداً عن منطق الضغط والتهديد.

وتتضمن الخطة، وفق ما نقلته تقارير نيويورك تايمز والجارديان وشبكة سي إن إن عن الوزير ومصادر مطلعة، أربعة محاور مترابطة يجب تنفيذها خلال الأسبوع وهم : وقف جميع الأعمال العدائية على كل الجبهات، بما فيها لبنان والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل عن اثني عشر مليار دولار ورفع العقوبات أو تعليقها عن صادرات النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.