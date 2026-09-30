قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

إلتقى ‌وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ​، وسطاء قطريين في ​الدوحة مساء أمس الثلاثاء ، ⁠حيث تلقى رد ​الولايات المتحدة على خطة ​مقترحة لبناء الثقة على مدى سبعة أيام ​سيناقشها في طهران ​اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز التي نقلت عن أحد المسؤول المطلعين على ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فإن ‌الخلاف ⁠الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة، التي تهدف إلى بناء ​الثقة ​والعودة ⁠إلى نسخة معززة من مذكرة ​تفاهم وقعتها ​الولايات ⁠المتحدة وإيران في يونيو.


ولاحقا ، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي بشأن خطة السبعة أيام المقترحة من طهران، القول بأن الولايات المتحدة تجري من خلال الوسطاء حوارات إيجابية وبناءة مع إيران ، مشيرا إلى أنها تواصل الحديث حول القضايا النووية.

وفي نيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مقترح نقلته طهران إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء، يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام واستئناف المفاوضات الشاملة بشأن البرنامج النووي، شرط أن توافق واشنطن أولاً على حزمة شروط مستمدة من مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في يونيو الماضي.

وقال عراقجي، إن مهلة الأيام السبعة لا تبدأ فور الإعلان، بل في اليوم التالي لموافقة الولايات المتحدة على الخطة.

وبحسب الخطة، فسيعاد فتح المضيق أمام الملاحة في اليوم السابع ، وتبدأ فوراً بعدها محادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد عراقجي ، أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وأن الشروط لا تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه، بعيداً عن منطق الضغط والتهديد.

وتتضمن الخطة، وفق ما نقلته تقارير نيويورك تايمز والجارديان وشبكة سي إن إن عن الوزير ومصادر مطلعة، أربعة محاور مترابطة يجب تنفيذها خلال الأسبوع وهم : وقف جميع الأعمال العدائية على كل الجبهات، بما فيها لبنان والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل عن اثني عشر مليار دولار ورفع العقوبات أو تعليقها عن صادرات النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

إيران عباس عراقجي المفاوضات الإيرانية الأمريكية خطة الـ 7 أيام قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

هاتف Xiaomi 18

ببطارية ضخمة وتصميم نحيف.. شاومي تغزو الأسواق بأحدث هواتفها

أوبو

«أوبو» تطلق هاتف Oppo K14 Plus ببطارية 8000mAh وشاشة ألعاب فائقة السرعة

OnePlus 16

شركة OnePlus تفاجئ الجميع بكاميرا 200 ميجابكسل خارقة في هاتفها الرائد القادم!

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد