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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.. الشروط الإيرانية كاملة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران قدمت لواشنطن خطة منذ سبعة أيام لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تتضمن بدء مفاوضات حول البرنامج النووي فور انتهاء القتال.


اتصالات غير مباشرة في نيويورك


وقال عراقجي إن الاتصالات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة عبر وسطاء، كاشفاً عن اجتماع وصفه بـ"المثمر" عقده الثلاثاء الماضي في نيويورك مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
من جانبه، أكد ويتكوف أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات مطولة عبر وسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً عبر منصة "إكس" إلى أن الوسطاء تنقلوا بين الوفدين طوال يوم الثلاثاء في إطار اتصالات غير مباشرة.


وأوضح عراقجي أن الخطة الإيرانية تستهدف إنهاء الحرب خلال أسبوع، على أن تُختتم بإعادة فتح مضيق هرمز والدخول فوراً في مفاوضات بشأن الملف النووي.


الشروط الإيرانية كاملة


وكشفت مصادر إيرانية عن حزمة شروط وضعتها طهران لفتح المضيق، تتضمن:

إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، رفع الحصار البحري المفروض على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وقف أي تهديدات ضد إيران وعدم الإساءة إلى مقدسات الشعب الإيراني، تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وفتح ملف القواعد الأمريكية في الخليج باعتبارها "بيئة تهديد دائمة".


في المقابل، رفضت طهران إدراج الملف النووي في هذه المرحلة من المباحثات، متمسكة بأن يناقش فقط بعد انتهاء القتال.
 

عراقجي شروط إيران لفتح مضيق هرمز إيران

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