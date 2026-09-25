عاكس بنت أحدهم.. 5 متهمين يقتادون عاطلا بتروسيكل بعد الاعتداء عليه

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 5 أشخاص، على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على عاطل ومحاولة اقتياده داخل مركبة «تروسيكل» وتركه بعد ذلك، بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء التعدي على آخر ومحاولة اصطحابه داخل مركبة «تروسيكل».

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال عاطل، مقيم بدائرة مركز نقادة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة.

وبسؤاله، اتهم 5 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته، قبل اصطحابه داخل مركبة «تروسيكل» وتركه عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم الظاهرون في مقطع الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، كما تم ضبط مركبة «التروسيكل» المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معللين ذلك بقيام المجني عليه بمعاكسة كريمة أحدهم.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات.