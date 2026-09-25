تصوير الناس خلسة حرام.. أزهري يحذر من التجسس وتتبع عورات الآخرين

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن كل ما به نفع حلله الله، وأن أي شيء به ضرر يكون حرامًا، ولذلك على الجميع الابتعاد عن ارتكاب المعاصي.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أننا عندما نتحدث عن تصوير البعض للآخرين، يتبين أنه من الأشياء الضارة، وأنها حرام؛ لأن بها تجسسًا وتتبعًا لعورات الآخرين.

وأوضح أن كل شخص له خصوصيته، وأن تصوير الشخص لغيره يعد مخالفة، لكن الكاميرات الموجودة في الشوارع ليست حرامًا؛ لأنها تحد من الجريمة، وقد تكون لإثبات حق.

وأشار إلى أن الحرمة في التصوير تكون في تصوير الناس خلسة، وأن التصوير الذي يكون لكشف حق يجب عدم نشره على السوشيال ميديا؛ لأن هذا الأمر يكون ترويجًا للأمور المخالفة.

وكشف أن من ينشر ويشارك فيديوهات سلبية فهو مشارك في الحرمانية، ولذلك على الجميع الحذر من الترويج للأشياء المخالفة.