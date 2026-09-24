قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يحسم الجدل حول استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر
وزير الخارجية: دعم الدول يبدأ من أولوياتها الوطنية وبناء مؤسساتها
حسام حسن يعلن جاهزية منتخب مصر لمواجهة أنجولا.. ويؤكد: لا نعترف بالأعذار
رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟
بعد تثبيت الفائدة في مصر.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة
وزارة البترول: لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار
بريطانيا تعلن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة
تامر مدكور رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي القديم
منشورات مزيفة.. وزارة البترول تحسم الجدل حول زيادة الأسعار
مجتمع الأعمال الأمريكي يحذر ترامب من حظر تصدير الديزل
ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا.. صلاح ومرموش يقودان الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري: الطرف الثالث وراء 76.7% من حالات الطلاق

الطلاق
الطلاق
اخبار توك شو

طالب الدكتور أحمد هاشم البطريق، من علماء الأزهر الشريف، بعمل تأهيل للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أن ذلك من أجل تقليل حالات الطلاق والمشكلات الأسرية الموجودة في المحاكم.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن لديه إحصائيات من رئيس صندوق المأذونين بشأن حالات الطلاق والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها.

وأكد أن السبب في ارتفاع معدلات الطلاق يكون الطرف الثالث، موضحًا أن 76.7% من أسباب الطلاق يكون فيها طرف ثالث، وأن هناك أشخاصًا قد تتدخل للحل، وأشخاصًا تتدخل للهدم.

ولفت إلى أننا نعيش فترة يتصارع فيها بعض الأزواج من أجل حصد أعلى المكاسب، مؤكدًا ضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة الرسول الكريم لحل المشكلات الأسرية.

وأشار إلى أن قلة الوعي والدراما والسوشيال ميديا من الأسباب التي تؤدي إلى خراب البيوت.

الطلاق أزهري الأزهر الشريف الأزهر حالات الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

أرشيفية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

حسام عبد المجيد

غير صحيح.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة منعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك

ترشيحاتنا

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

هواوى

هواوي تطلق 6 نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد