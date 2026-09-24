أزهري: الطرف الثالث وراء 76.7% من حالات الطلاق

طالب الدكتور أحمد هاشم البطريق، من علماء الأزهر الشريف، بعمل تأهيل للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أن ذلك من أجل تقليل حالات الطلاق والمشكلات الأسرية الموجودة في المحاكم.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن لديه إحصائيات من رئيس صندوق المأذونين بشأن حالات الطلاق والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها.

وأكد أن السبب في ارتفاع معدلات الطلاق يكون الطرف الثالث، موضحًا أن 76.7% من أسباب الطلاق يكون فيها طرف ثالث، وأن هناك أشخاصًا قد تتدخل للحل، وأشخاصًا تتدخل للهدم.

ولفت إلى أننا نعيش فترة يتصارع فيها بعض الأزواج من أجل حصد أعلى المكاسب، مؤكدًا ضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة الرسول الكريم لحل المشكلات الأسرية.

وأشار إلى أن قلة الوعي والدراما والسوشيال ميديا من الأسباب التي تؤدي إلى خراب البيوت.