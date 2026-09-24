هيئة سلامة الغذاء بالشرقية تضبط 2350 لتر زيوت نباتية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركزي أبو كبير والإبراهيمية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة أحمد عبد المنعم بلال، مدير الفرع، وبحضور كل من المهندس جمال عبد الناصر والدكتورة شيماء عبد الراضي رئيسي الإدارة المركزية للمصانع حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع رئاسة مراكز ومدن أبو كبير والإبراهيمية ، للتأكد من سلامة المنتجات والمواد الغذائية المتداولة والإلتزام بالاشتراطات المقررة.

أسفرت الحملات بعد المرور اليوم علي عدد ٥ منشآت وسحب عينات من منشأتين ، حيث تم ضبط حوالي ٢٣٥٠ لترا من الزيوت النباتية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي جميع الكميات والمعدات المتواجدة بالموقع.

كما قامت الحملة بفحص المستندات ، حيث لم يقدم مسؤولو المنشآت أي مستندات تفيد بمصدر تلك الزيوت، كما لم يتم تقديم ما يفيد بأماكن توزيعها أو أوجه استخدامها، وتم تحرير ٣ محاضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

أكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتوازي مع توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتطبيق الممارسات الصحية السليمة داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تداول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.