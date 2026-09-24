مصطفى بكري: المنطقة على شفا أزمة كبيرة بسبب تطورات الملف الإيراني

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات في الملف الإيراني لا تتوقف، مشيراً إلى أن طهران لن تلتزم الصمت حال تعرضها لهجوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، إن الرئيس الإيراني أكد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران «لن تركع»؛ في رسالة تعكس موقف طهران تجاه الضغوط والتحديات التي تواجهها.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مستشار الأمن القومي الإيراني أكد أن الدبلوماسية اليوم أصبحت مختلفة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والملف النووي الإيراني.

وأشار بكري إلى أن إسرائيل أكدت أن إيران بدأت في مشروعها النووي، محذراً من أن المنطقة تقف على شفا أزمة كبيرة في ظل تصاعد التوترات.

ينعكس على الاقتصاد العالمي

وأكد أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، موضحاً أن إغلاقه ستكون له تداعيات خطيرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، بما قد ينعكس على الاقتصاد العالمي في ظل أهمية المضيق في حركة نقل النفط والطاقة.