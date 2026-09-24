مصطفى بكري: حديث النائب محمد أبو العينين رسالة تحذير من مخاطر التغيرات المناخية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حديث النائب محمد أبو العينين بشأن التغيرات المناخية يمثل رسالة تحذير واضحة من المخاطر المتزايدة التي تفرضها أزمة المناخ على مختلف دول العالم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تصريحات أبو العينين تؤكد أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع ضرورة وجود موقف دولي واضح وآليات محددة لتحويل التوصيات والالتزامات إلى إجراءات فعلية وواقع ملموس.

وتابع أن النائب محمد أبو العينين شدد على أهمية وجود التفاف حقيقي حول هذه الثوابت، خاصة في ظل خطورة التغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات متزايدة، مؤكداً ضرورة العمل على احتواء آثارها الاقتصادية الخطيرة، وحماية الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بتداعياتها.

التعامل مع تداعياتها بصورة فعالة

وأشار بكري إلى أن مواجهة أزمة المناخ لم تعد تقتصر على الجانب البيئي فقط، وإنما أصبحت قضية اقتصادية واجتماعية تتطلب تعاوناً دولياً وتنسيقاً مستمراً لضمان التعامل مع تداعياتها بصورة فعالة.