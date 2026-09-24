قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارًا.. معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء
نتنياهو: تدمير المنشآت النووية الإيرانية من أسهل القرارات على الإطلاق
رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل البرتغال أمام ويلز في دوري الأمم الأوروبية
هل إعطاء مريضة السرطان من الزكاة جائز إذا لم تكن محتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو دياب يحطم رقما قياسيا في موسوعة جينيس بأطول صدارة لقائمة بيلبورد عربية
الرئيس الصيني يطالب ترامب بحل الخلافات مع إيران «في أقرب وقت ممكن»
مصطفى بكري: الضغط على السعودية يهدد توازن المنطقة وأمن الطاقة العالمي
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع أعضاء مجلس النواب بــ7 محافظات الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين
أمين الفتوى يحذر: الشائعات قد تكون سببًا في إضعاف مجتمع كامل
نخب السلام.. ميلانيا تعد العشاء لـ شي جينبينج.. تعرف على قائمة الطعام
انسحاب وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
ترامب متجاهلا ملفات إيران وتايوان: "الرئيس الصيني يحب الجرانيت"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: حديث النائب محمد أبو العينين رسالة تحذير من مخاطر التغيرات المناخية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حديث النائب محمد أبو العينين بشأن التغيرات المناخية يمثل رسالة تحذير واضحة من المخاطر المتزايدة التي تفرضها أزمة المناخ على مختلف دول العالم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  تصريحات أبو العينين تؤكد أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع ضرورة وجود موقف دولي واضح وآليات محددة لتحويل التوصيات والالتزامات إلى إجراءات فعلية وواقع ملموس.

وتابع  أن النائب محمد أبو العينين شدد على أهمية وجود التفاف حقيقي حول هذه الثوابت، خاصة في ظل خطورة التغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات متزايدة، مؤكداً ضرورة العمل على احتواء آثارها الاقتصادية الخطيرة، وحماية الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بتداعياتها.

التعامل مع تداعياتها بصورة فعالة

وأشار بكري إلى أن مواجهة أزمة المناخ لم تعد تقتصر على الجانب البيئي فقط، وإنما أصبحت قضية اقتصادية واجتماعية تتطلب تعاوناً دولياً وتنسيقاً مستمراً لضمان التعامل مع تداعياتها بصورة فعالة.

مصطفى بكري النائب محمد أبو العينين التغيرات المناخية المخاطر المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

حسام عبد المجيد

غير صحيح.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة منعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك

الملك عبدالله وولي العهد

الملك عبدالله الثاني يتناول غداءً متواضعًا في الأمم المتحدة برفقة ولي العهد

ترشيحاتنا

العين

استشاري: غسل العين بالماء فورًا ينقذ البصر عند التعرض للمواد الكيميائية والمنظفات

مصطفى بكري

الأزمة تتسع.. مصطفى بكري يكشف تحالف من 7 جماعات مسلحة يفتح جبهة جديدة في إثيوبيا

عبد الحكيم جمال عبد الناصر

نجل جمال عبد الناصر: جزمة عبد الناصر معلمة على قفا جماعة الإخوان وموتوا بغيظكم

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد