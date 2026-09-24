مصطفى بكري: اليوم الوطني السعودي يجسد معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المملكة العربية السعودية احتفلت باليوم الوطني السعودي، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تخليداً لذكرى توحيد المملكة وإعلان قيامها عام 1932.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اليوم الوطني السعودي يحظى بأهمية كبيرة داخل المملكة ودول الخليج، باعتباره مناسبة وطنية تعكس الهوية الوطنية والتراث السعودي، وتجسد مشاعر الانتماء والاعتزاز بتاريخ المملكة.

وتابع أن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لم تقتصر على المملكة، لافتاً إلى ما شهدته شوارع القاهرة من أجواء احتفالية بهذه المناسبة، في مشهد يعكس عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسعودي.

أبناء المملكة

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يجسد معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويعبر عن مكانة المناسبة في وجدان أبناء المملكة، وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية.