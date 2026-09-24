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المراسلون يعودون إلى البيت الأبيض بعد قرار قضائي بوقف تنفيذ حظر ترامب مؤقتا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المراسلون يعودون إلى البيت الأبيض بعد قرار قضائي بوقف تنفيذ حظر ترامب مؤقتا

مراسلون
مراسلون
أ ش أ

سُمح للمراسلين الذين أُلغي تصريح دخولهم إلى البيت الأبيض بالعودة إليه اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إصدار قاضٍ فيدرالي أمراً لكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بإعادة تفعيل أوراق اعتمادهم الصحفية، التي ألغيت بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مراسلي شبكتي "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" من إلى البيت الأبيض.

وأظهرت لقطات بثتها "إم إس ناو" و"سي إن إن" مراسليهما وهم يستعيدون حق الدخول إلى البيت الأبيض ويبثون تقاريرهم من داخل البوابات، وذلك بعد ساعات من إصدار القاضي تيموثي كيلي أمراً يمنح هذه المؤسسات الإعلامية إجراءً مؤقتاً لإنصافها. كما أفاد موقع "بوليتيكو" بأن مراسله قد سُمح له أيضاً بالعودة إلى مجمع البيت الأبيض، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وكان صحفيو المؤسسات الثلاث قد مُنعوا من الدخول في وقت مبكر من صباح الخميس، مما دفع محاميهم لطلب عقد جلسة استماع "فورية" أمام المحكمة.

وقال المحامون إن كبار مسؤولي البيت الأبيض "انتهكوا مراراً" أمر القاضي كيلي من خلال الاستمرار في منع دخول صحفيي "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو".

وتزامن الخلاف حول المؤسسات الإعلامية المحظورة مع استقبال الرئيس ترامب لنظيره الصيني شي جينبينج في البيت الأبيض في زيارة رسمية تخللتها مراسم احتفالية ضخمة لم تبثها شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى، إذ كانت تلك المؤسسات قد علّقت معظم تغطياتها لأنشطة البيت الأبيض تضامناً مع شبكة "سي إن إن"، العضو في "المجموعة التلفزيونية المشتركة" المكونة من خمس جهات إعلامية والمكلفة بتوثيق أنشطة الرئيس.

وفي قراره الصادر الليلة الماضية، استجاب القاضي الأمريكي لطلب المؤسسات الإخبارية الثلاث بإعادة السماح لها فوراً بدخول مقر البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع طعنها في قرار ترامب بحظر دخولها بسبب طبيعة تغطيتها لإدارته.

وقد دفع محامو كل من "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" بأن هذا التقييد ينتهك التعديل الأول للدستور وحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي حكم جاء في ثماني صفحات، ذكر القاضي كيلي أن المؤسسات الإخبارية الثلاث من المرجح أن تنجح في إثبات احتمالية انتهاك حقوقها المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مشيراً إلى أن الصحفيين لم يتلقوا إشعاراً مسبقاً بقرارات الحظر ولم تُتح لهم فرصة للاعتراض عليها. كما لفت إلى أن بعض التقارير الإخبارية الصادرة عن المنافذ الإعلامية الثلاثة -التي استند إليها البيت الأبيض لتبرير الحظر- كانت تقارير "روتينية"، بل ويعود تاريخ بعضها إلى أشهر مضت.

وأعرب القاضي أيضاً عن "تشككه" في زعم إدارة ترامب بأن قرارات الحظر كانت مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

للمراسلين الإدارة الأمريكية قرارات الحظر

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