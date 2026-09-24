الرسوم 3500 جنيه.. أسماء من لهن حق دخول مقابلات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض لمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمات اللاتي لهن حق دخول المقابلات المؤهلة للقبول بالالتحاق بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للعام الدراسي 2026-2027، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر 2026، في تمام الساعة 9 صباحًا، بمستشفى الدعاة – 20 شارع محمد شفيق – ميدان هليوبوليس – مصر الجديدة.

شروط دخول المقابلات

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه يُشترط لدخول المقابلة، شراء كراسة القبول بمبلغ 3500 جنيه من خلال بطاقة «فيزا»، مع ضرورة حضور ولي الأمر، علمًا بأن ثمن الكراسة شامل الفحوصات الطبية اللازمة، ولا يُرد ثمن الكراسة أيًّا كانت نتيجة المقابلة.

وذكرت وزارة الأوقاف، أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من هنا

وأشارت الأوقاف إلى أنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار بطاقة التعارف المعتمدة من المعهد للطالبة.

يذكر أنه قد جرت الاختبارات التحريرية للمتقدمات في هذه المواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، اليوم الخميس 24 من سبتمبر 2026، في تمام الساعة 9.30 صباحًا، بمسجد النور بالعباسية.