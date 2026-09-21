الأوقاف تعلن أسماء المرشحات للالتحاق بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المتقدمات ممن لهن حق دخول الاختبار التحريري للالتحاق بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للعام الدراسي ٢٠٢٦–٢٠٢٧م.

أسماء المرشحات للالتحاق بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، أن الاختبارات تشمل مواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، يوم الخميس الموافق ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمسجد النور بالعباسية.

وأشارت الأوقاف إلى أنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار بطاقة التعارف المعتمدة من المعهد للطالبة.

وللاطلاع على أسماء المرشحات للالتحاق بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة يمكن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا